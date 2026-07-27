Riva Ligure, torna Antiqua 2026: all'Oratorio di San Giovanni Battista il concerto "Musica e Spiritualità nel Barocco Europeo"

Nuovo appuntamento con la grande musica antica a Riva Ligure: giovedì 6 agosto, alle ore 21.30, la rassegna Antiqua 2026 fa tappa nell'imperiese presso il suggestivo Oratorio di San Giovanni Battista, situato in via Nino Bixio 59.

L'evento, intitolato per questa stagione "Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione", è curato dall'Accademia del Ricercare e si inserisce nel consolidato connubio tra la stagione musicale e la cittadina costiera. Una sinergia resa possibile grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale e dell'assessore Francesco Benza, che continua a promuovere un'offerta culturale capace di affiancare concerti di musica colta ad appuntamenti letterari e spettacoli di intrattenimento per residenti e turisti.

Cornice della serata sarà l'Oratorio di San Giovanni Battista, edificio seicentesco caratterizzato da una facciata essenziale, un piccolo sagrato adiacente alla chiesa parrocchiale e una volta decorata con le effigi di San Maurizio e dell'Immacolata, al cui interno i fedeli venerano un antico crocifisso quattrocentesco.

Per l'occasione, l'ensemble dell'Accademia del Ricercare proporrà il programma "Musica e Spiritualità nel Barocco Europeo". Sul palco si esibirà una formazione di altissimo profilo composta da Lorenzo Cavasanti e Luisa Busca ai flauti, Yayoi Masuda ed Efix Puleo ai violini, Elena Saccomandi alla viola, Lorenzo Fantinuoli al violoncello, Laura La Vecchia alla tiorba e Claudia Ferrero al clavicembalo.

Ad arricchire l'esperienza dei concerti di Antiqua 2026 sarà presente anche un piccolo allestimento d'arte curato dall'Associazione "La Voce dei Venti".

L'ingresso allo spettacolo è libero e gratuito. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare una e-mail agli indirizzi segreteria@accademiadelricercare.com oppure accademiadelricercare@gmail.com, o consultare il sito web ufficiale accademiadelricercare.com.