Sanremo, "Cinema sotto le stelle" torna con il classico dell'animazione Disney “Raya e l'ultimo drago”

Cambio di programma per la rassegna estiva "Cinema sotto le stelle" a Sanremo: il prossimo appuntamento si terrà eccezionalmente di lunedì, il 27 luglio, alle 21.15 in piazza Santa Brigida. La proiezione abbandona per una volta la consueta collocazione del giovedì sera per evitare sovrapposizioni con i festival musicali che stanno animando il centro storico sanremese in questi giorni.

Sul grande schermo della Pigna arriva "Raya e l'ultimo drago", acclamato film d'animazione firmato Disney che unisce avventura, fantasia e un profondo messaggio di speranza. La pellicola si inserisce pienamente nel filo conduttore dell'edizione 2026 della manifestazione, intitolata "Facciamo la pace?", un tema pensato per invitare il pubblico a riflettere sul valore della riconciliazione, del dialogo e della costruzione della fiducia tra i popoli in un momento storico segnato da divisioni e conflitti.

Ambientata nel regno di Kumandra, un tempo prospero e poi diviso dalla diffidenza, la storia segue il viaggio della giovane e coraggiosa guerriera Raya alla ricerca dell'ultimo drago. La sua missione va ben oltre il salvataggio del mondo da un'antica minaccia: il vero obiettivo è quello di ricucire i legami spezzati e ripristinare la fiducia tra comunità ormai lontane.

A vent'anni dalla sua nascita, la storica rassegna sanremese si conferma una certezza, proponendo pellicole di qualità in grado di unire l'intrattenimento all'approfondimento sui temi più attuali della società contemporanea. L'evento è organizzato da Pigna Mon Amour e dalla Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni, con il contributo economico del Comune di Sanremo attraverso l'Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni di concerto con l'Assessorato alla Cultura.

L'ingresso alla serata è libero e gratuito, con inizio previsto per le 21.15 (o poco dopo, per attendere la completa oscurità). L'appuntamento successivo con il grande schermo all'aperto è già fissato per giovedì 13 agosto con la proiezione del capolavoro di Charlie Chaplin del 1940, "Il grande dittatore". Per ulteriori dettagli è possibile consultare la pagina Facebook di Pigna Mon Amour e il portale turistico ufficiale del Comune sanremoliveandlove.it.