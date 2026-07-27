Rock in the Casbah torna a San Costanzo: quattro serate tra rock, ska e hip hop con Piotta protagonista del gran finale

Con il suo inconfondibile spirito indipendente e una storia lunga ormai 27 anni, torna a Sanremo "Rock in the Casbah", la rassegna organizzata dall'associazione Fare Musica che, dal 28 al 31 luglio, riporterà la musica dal vivo nel suggestivo scenario di San Costanzo. Un appuntamento ormai storico dell'estate matuziana che, anche per questa edizione, punta su un cartellone ricco di contaminazioni e linguaggi diversi, mantenendo il rock come filo conduttore ma aprendosi a sonorità che spaziano dall'hip hop allo ska, dal reggae all'indie, fino all'elettronica. Una scelta che conferma la volontà della direzione artistica di Larry Camarda di offrire al pubblico un percorso musicale capace di raccontare l'evoluzione della scena contemporanea senza dimenticare le proprie radici.

Quest'anno, eccezionalmente, la manifestazione si svolgerà da martedì a venerdì, evitando così le concomitanze con gli altri appuntamenti estivi proposti da Sanremo Città della Musica. Ogni serata sarà dedicata a un tema differente, costruendo un viaggio attraverso le molteplici anime del rock e dei suoi linguaggi. "Il cosiddetto 'rock' diventa un punto di partenza per un viaggio musicale fatto di elementi moderni, radici, esplosioni in levare e personalità da scoprire", spiegano gli organizzatori, che anche quest'anno hanno scelto di affiancare nomi affermati a giovani artisti emergenti, valorizzando così nuove proposte e realtà già consolidate del panorama nazionale e locale.

L'apertura, martedì 28 luglio, sarà affidata alla serata "Explosion!", con i concerti di Offline, Trip On, City of Evil e dei Roommates, headliner dell'appuntamento inaugurale. La band del Ponente ligure, con due album pubblicati e numerose esibizioni in tutta Italia, chiuderà una serata dedicata alle sonorità più energiche tra virtuosismi chitarristici e influenze folk americane. Mercoledì 29 luglio, invece, spazio a "Rocksteady", che vedrà protagonisti Foresto, Soundpressure e soprattutto The Magnetics, formazione composta da Olly Riva, Marcello Aloe, William Nicastro, Elia Pozzi e Angelo Cattoni, considerata oggi uno dei principali riferimenti europei per la scena rocksteady, soul reggae, ska giamaicano e bluebeat.

La terza serata, giovedì 30 luglio, sarà dedicata alla scoperta di nuove proposte con "Discovery". Sul palco saliranno Dead Pony Club, Il Gruppo Spalla, Gianaldo Sangalli e Dips, band che mescola rap, indie rock ed elettronica raccontando la quotidianità attraverso lo sguardo della nuova generazione. Un progetto individuato proprio da Larry Camarda durante lo Street Music Festival del 2025 e inserito nel cartellone per il suo potenziale artistico. Sarà quindi una serata all'insegna della sperimentazione e della ricerca, con particolare attenzione ai gruppi che potrebbero rappresentare il futuro della scena musicale italiana.

Gran finale venerdì 31 luglio con "Fiesta!", la serata conclusiva che avrà come protagonista Piotta, tra gli artisti simbolo della prima grande stagione dell'hip hop italiano. Dopo i successi che lo hanno reso celebre alla fine degli anni Novanta, il cantautore e rapper romano ha saputo costruire un percorso artistico fatto di musica, teatro, giornalismo e letteratura, arrivando nel 2026 con il nuovo album Si Riparano i Ricordi. Un concerto che metterà a confronto generazioni diverse, offrendo al pubblico più giovane l'occasione di conoscere uno dei protagonisti che hanno contribuito alla nascita della scena hip hop italiana. Prima di lui salirà sul palco Davide Zappia, mentre la chiusura della manifestazione sarà affidata al dj set di Sancho DJ.

Ad anticipare ogni serata ci sarà anche "Outsiders – Parole e baci prima dello show", momento dedicato al racconto del rapporto tra San Costanzo e Rock in the Casbah attraverso le testimonianze degli scrittori Francesco Basso e Adriano Morosetti, dello studente Andrè Mauro e del musicista Steve Foglia. La scenografia video dello stage sarà curata da Simone Sarchi, Simone Caridi e Paolone Caridi, mentre il service audio sarà affidato ad Alexander e il dj set pre-serata a Slavo. L'inizio dei concerti è fissato ogni sera alle ore 21.30. La rassegna è organizzata da Fare Musica, composta da Larry Camarda, Enzo Cioffi, Giancarlo Forte e Simone Parisi, in collaborazione con il Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo.