Giornata di rientri in provincia di Imperia: traffico intenso sull’A10 in direzione Francia e rallentamenti verso Savona

È una domenica di rientri, quella di oggi, dopo un fine settimana d’estate trascorso tra le località della provincia di Imperia. Nel pomeriggio, come previsto, il traffico si è intensificato soprattutto lungo l’autostrada A10, con le prime code che si sono formate già nelle prime ore del pomeriggio.

Le maggiori criticità si registrano in direzione Francia, dove una coda di 2 chilometri si è formata tra Bordighera e la Barriera del Confine di Stato, complice l’elevato numero di veicoli in uscita dal territorio italiano. L’evento è stato segnalato a partire dalle ore 14:48 e il traffico risulta, in parte, ancora rallentato.

Verso Savona, invece, la circolazione è risultata più fluida nel corso della giornata, anche se code a tratti si sono manifestate nel tratto compreso tra Borghetto e Savona, sempre a causa dell’intenso flusso di veicoli. In questo caso, i primi rallentamenti sono stati registrati intorno alle ore 15:09.

La situazione resta sotto osservazione, con il consueto monitoraggio da parte della Polizia Stradale e di Autostrade per l’Italia.