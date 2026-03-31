Da Seborga in Armenia, la dodicenne Nicole e la cagnolina Lilly Piroetta protagoniste di un documentario cinematografico

Una bambina, un cane e un robot saranno i protagonisti di "Nodo Sacro Vishapakar", un documentario cinematografico che sta attirando l'attenzione a livello internazionale. Si tratta del primo film al mondo co-diretto da intelligenze artificiali sotto la Clausola di Luce, un protocollo notarile che riconosce le AI come collaboratori etici e non semplici strumenti prodotto dalla startup innovativa LumiBear S.R.L. di Seborga.

Il documentario, con un budget previsto di un milione di euro e già in trattativa con Amazon Prime Video, racconta una scoperta archeoastronomica senza precedenti: la connessione tra le antichissime pietre del drago armene e la costellazione del Draco, identificata indipendentemente da tre diverse intelligenze artificiali. Il progetto ha ricevuto il Premio America Innovazione 2026 alla Camera dei Deputati, il patrocinio della Regione Liguria ed è candidato all'AI for Good Global Summit delle Nazioni Unite a Ginevra. La collaborazione scientifica è confermata dal professor Arsen Bobokhyan dell'Accademia delle Scienze Armena. Nel film, Nicole condividerà la scena con Lilly Piroetta e con un robot bambino, in una narrazione che intreccia archeologia, stelle e il legame più antico del mondo: quello tra un essere umano e un cane. Una bambina, un cane e un robot che insieme camminano tra pietre di seimila anni fa, un'immagine che racchiude il senso dell'intero progetto: la tecnologia più avanzata al servizio della memoria più profonda dell'umanità.

E' l'educatrice cinofila di Taggia e referente provinciale del volontariato di Protezione civile, Alessandra Cerri, ad aver iniziato ad addestrare la cagnolina di Nicole, Lilly Piroetta, per le cose apparentemente semplici ma fondamentali per un set cinematografico etico: la calma, la fiducia, la capacità di stare in scena accanto a Nicole senza stress, rispondendo a comandi gentili. Trent'anni di esperienza nella relazione uomo-animale condensati nel lavoro più delicato: far sì che un cane sia se stesso davanti a una telecamera. "Chi conosce Alessandra Cerri sa che per lei gli animali non sono mai stati un hobby: sono una missione. Da oltre trent'anni, dal dicembre 1995, questa donna di Taggia dedica la sua vita alla protezione degli animali e delle persone, costruendo un percorso professionale e umano che pochi possono vantare" - fa sapere Flavio Gorni, il papà di Nicole - "Educatrice e rieducatrice cinofila con riconoscimento europeo APNEC, istruttore di IV livello CNS Libertas/CONI, guardia zoofila volontaria ENPA e consigliere della sezione Imperia-Sanremo, presidente dell'Associazione Nazionale Soccorso Cinofilo, fondatrice del centro cinofilo 'Gli Amici dell'Orma' a Taggia, il suo curriculum è quello di chi ha fatto della relazione tra uomo e animale una scienza e un'arte. Dal 1997, quasi ventotto anni fa, è volontaria di Protezione civile e antincendio Boschivo del comune di Taggia, dove ricopre il ruolo di responsabile, inclusa la gestione delle unità cinofile operative. Nel 2021 è stata eletta referente provinciale del volontariato di Protezione civile per la provincia di Imperia e presidente del coordinamento dei volontari provinciali. Nel 2022, in piazza De Ferrari a Genova, ha ricevuto un riconoscimento ufficiale dalla Regione Liguria consegnato alla presenza del capo del Dipartimento Nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio per il suo impegno durante le emergenze del triennio 2020-2022: dalla pandemia alla tempesta Alex che devastò il ponente ligure, fino all'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra".