Sanremo: nuovo sopralluogo nella galleria dell'incidente mortale di ieri, confermata l'alta velocità e nessun altro mezzo coinvolto

Sopralluogo anche stamattina, da parte degli agenti della Polizia Municipale, nella galleria ‘Poggio’ sull’Aurelia Bis, chiusa per una mezz’ora, in modo da consentire i controlli di rito che ieri sera non erano stati terminati.

Sul posto anche il vice Comandante della Polizia Locale, Erica Biondi Zoccai e i parenti della vittima. Come già evidenziato nella serata di ieri, le registrazioni delle telecamere all’interno della galleria hanno confermato che il 30enne Fabio Versace è caduto da solo senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Dalle immagini si nota una leggera sbandata della moto e poi lo schianto. E’ stata anche confermata l’alta velocità a cui procedeva il 30enne ventimigliese. Nell’immediatezza dei fatti, ieri pomeriggio, si era diffusa la notizia del possibile coinvolgimento di un’auto poi fuggita, ma l’eventualità è stata fugata non appena sono state visionate le immagini delle telecamere.

Nonostante la ridotta chiusura della galleria, anche questa mattina si sono registrati forti rallentamenti e code, sia nel centro di Sanremo che sull’Aurelia, visto che la tangenziale matuziana era stata interdetta. Poco dopo le 11 il traffico è lentamente tornato alla normalità.

Per quanto riguarda l’incidente, anche se i rilievi e le indagini saranno trasmessi alle autorità competenti, è purtroppo da archiviare con l’alta velocità a cui procedeva Fabio Versace ed allo sbandamento della moto, sulle cui cause potranno essere svolti accertamenti.