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Cronaca | 30 marzo 2026, 19:38

Sanremo, donna colta da malore in Corso Marconi: intervento congiunto di Vigili del Fuoco e 118 nel pomeriggio

Sul posto prima partenza VVF, autoscala da Imperia, automedica e polizia locale per i soccorsi

Nel primo pomeriggio di oggi a Sanremo, intervento di soccorso in Corso Marconi per una donna colta da malore all’interno di un’abitazione. A operare è stata la prima partenza dei Vigili del Fuoco, supportata dall’autoscala giunta da Imperia, necessaria per facilitare le operazioni di accesso e assistenza.

Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 con automedica e gli agenti della polizia locale, che hanno collaborato nella gestione della situazione e nella messa in sicurezza dell’area. La donna è stata presa in carico dai sanitari, che hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento. Le sue condizioni non sono state rese note.

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