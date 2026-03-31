Sanremo, stop all’acqua per lavori urgenti in Corso Mazzini: sospensione del servizio fino alle 12:30 Sottotitolo:

Disagi temporanei alla rete idrica nella giornata di oggi, martedì 31 marzo 2026, a causa di un intervento urgente di manutenzione. I lavori, necessari per la riparazione di una perdita lungo la condotta di distribuzione in Corso Mazzini, comporteranno la sospensione dell’erogazione dell’acqua dalle ore 8:30 fino al termine dell’intervento, previsto indicativamente entro le 12:30.
Il disservizio interesserà in particolare le utenze comprese tra il civico 401 e il civico 541 di Corso Mazzini, oltre alla zona di Strada Tre Ponti.
Al termine delle operazioni, con il graduale ripristino del servizio, potrebbero verificarsi fenomeni temporanei di torbidità dell’acqua. “Si tratta di una condizione considerata normale in queste circostanze”, viene precisato, invitando comunque i cittadini a lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.