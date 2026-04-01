Taggia, piano opere da oltre 5 milioni: al via Park 24, parcheggio Lentisco e asfalti. Focus anche su cantieri per scuole e servizi

Un pacchetto di interventi immediati, con priorità a parcheggi e viabilità, e una seconda linea di opere strategiche già finanziate e in corso di realizzazione. È il quadro tracciato in Consiglio comunale dal vicesindaco Espedito Longobardi, intervenuto dopo l’interrogazione della consigliera Fulvia Alberti sullo stato delle strade e sulla programmazione degli interventi.

I lavori in partenza: parcheggi e asfalti al centro. Il primo intervento a entrare nella fase operativa sarà il Park 24, con il secondo e terzo stralcio per un investimento complessivo di circa 3,9 milioni di euro. Un’opera attesa, destinata a incidere sulla disponibilità di posti auto e sull’organizzazione della sosta. A seguire, è previsto il parcheggio del Lentisco, in zona Levà, per circa 400 mila euro, altro tassello della strategia legata alla mobilità urbana.

Sul fronte della manutenzione, è stato confermato un piano da 500 mila euro per il rifacimento degli asfalti, con priorità alle arterie più utilizzate. Tra queste, via San Francesco sarà tra le prime interessate dagli interventi, in un’ottica di miglioramento della sicurezza e della percorribilità.

Nel pacchetto rientrano anche interventi collaterali ma rilevanti: 190 mila euro per la sistemazione delle aree verdi tra i plessi delle ex caserme Revelli e 600 mila euro destinati alla manutenzione e all’efficientamento dell’illuminazione pubblica.

Il secondo fronte: scuole, servizi e spazi pubblici. Accanto agli interventi in partenza, il vicesindaco ha richiamato un secondo elenco di opere definite strategiche, già finanziate e in fase di realizzazione o completamento.

Tra queste, spiccano gli investimenti sull’edilizia scolastica: 2,7 milioni per la messa in sicurezza della scuola Pastonchi e ulteriori 1,7 milioni per il suo efficientamento energetico. Sempre sul fronte dell’istruzione, sono previsti 3,5 milioni per la nuova scuola di viale delle Palme e 1,7 milioni per la scuola materna Maria Ausiliatrice.

Si aggiungono 2 milioni per il nuovo asilo nido nell’area delle ex caserme Revelli e 700 mila euro per il nuovo teatro di Santa Caterina, intervento che punta a rafforzare l’offerta culturale del territorio.

Finanziamenti e cofinanziamenti. Si tratta, è stato precisato in aula, di opere sostenute da finanziamenti già ottenuti, ai quali il Comune partecipa con una quota di cofinanziamento pari a circa 3,6 milioni di euro.

Un elemento che consente di attivare interventi rilevanti senza gravare interamente sul bilancio comunale, ma che allo stesso tempo richiede una gestione attenta delle risorse e delle tempistiche.

Dalla manutenzione alla programmazione. L’intervento in Consiglio nasce da una richiesta puntuale sullo stato delle strade, ma si è trasformato in un aggiornamento più ampio sulla programmazione delle opere pubbliche.

Da un lato, interventi immediati e visibili – come asfalti e parcheggi – destinati a incidere sulla quotidianità dei cittadini. Dall’altro, un piano più strutturato che riguarda scuole, servizi e spazi pubblici, con un orizzonte di medio periodo.