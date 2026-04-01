Bordighera, il TAR della Liguria sospende il giudizio sul servizio idrico: dubbi sulla giurisdizione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha emesso un’ordinanza nell’ambito del ricorso presentato dal Comune di Bordighera contro il Commissario ad acta dell’ATO Ovest-Imperia, relativo alla gestione del servizio idrico. Al centro della vicenda, la diffida con cui il Commissario aveva imposto al Comune il trasferimento, entro 15 giorni, di personale, reti e infrastrutture a Rivieracqua S.C.P.A., nell’ambito del processo di integrazione del servizio idrico territoriale.

Secondo quanto ricostruito dal TAR, il provvedimento impugnato prevedeva il passaggio delle risorse “ad eccezione degli impianti di depurazione”, ritenuti non ancora in condizioni adeguate e bisognosi di interventi urgenti. Tuttavia, i giudici amministrativi hanno sollevato seri dubbi sulla propria giurisdizione, evidenziando come la controversia “non pare riconducibile” alle ipotesi di giurisdizione esclusiva previste dal Codice del processo amministrativo, né in materia di concessioni di beni pubblici né di rapporti direttamente legati all’attività dell’ATO.

Per questo motivo, il Collegio ha disposto un passaggio interlocutorio: il Comune ricorrente avrà 20 giorni di tempo per depositare una memoria specifica sulla questione della giurisdizione. Nello stesso termine dovrà anche presentare una relazione dettagliata sui provvedimenti adottati in risposta alla diffida. L’ordinanza, dunque, non entra ancora nel merito della controversia, ma apre una fase preliminare decisiva per stabilire quale giudice sia competente a decidere il caso. Solo dopo questo passaggio, il ricorso verrà trattenuto per la decisione finale.