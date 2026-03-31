Sanremo e Alba, nasce il gemellaggio tra i licei classici Cassini e Govone (Foto)

Per la prima volta prende il via il gemellaggio tra il Liceo Cassini di Sanremo e il Liceo Govone di Alba, due tra i licei classici più antichi e prestigiosi d’Italia. Fondato nel 1860, il Cassini ha formato personalità come Italo Calvino, Sandro Pertini e Eugenio Scalfari, mentre il Govone, nato nel 1882, annovera tra i suoi ex studenti lo scrittore Beppe Fenoglio.

In questi giorni, gli studenti sanremesi sono ospiti ad Alba, vivendo un’esperienza immersiva tra scuola, storia e cultura del territorio delle Langhe, Patrimonio UNESCO, approfondendo anche la figura di Fenoglio e il legame intellettuale con Calvino. L’iniziativa, nata lo scorso anno durante incontri culturali al Castello di Perno a Monforte d’Alba, punta a consolidare scambi formativi, aperture culturali e dialogo tra comunità scolastiche.

Il percorso continuerà a giugno con la visita degli studenti del Liceo Govone a Sanremo, rafforzando un legame che unisce tradizione, formazione e prospettiva europea. L’esperienza è accompagnata dai docenti Giacomo Bellini e Franca Barbieri e sostenuta dai dirigenti scolastici Roberto Buongarzone e Mara Ferrero, confermando il ruolo centrale dei licei classici nella crescita culturale e personale dei giovani.