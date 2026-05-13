Arma di Taggia, studenti italiani e tedeschi protagonisti del progetto “MAC-emerso”: una giornata tra scienza, mare e tutela dell’ambiente (Foto)

Una giornata dedicata al mare, alla ricerca scientifica e alla sensibilizzazione ambientale quella vissuta ieri al Circolo Nautico Arma e sulle spiagge di Arma di Taggia, dove sessanta ragazzi coinvolti in un progetto Erasmus hanno partecipato all’iniziativa di Citizen Science “MAC-emerso”, promossa all’interno di Reef Check Italia. Protagonisti dell’esperienza sono stati trenta studenti della scuola media di Taggia e trenta coetanei provenienti dalla Germania, impegnati in uno scambio culturale che ha come tema centrale proprio l’acqua e la salvaguardia dell’ambiente marino.

Ad accompagnare i ragazzi nel percorso sul campo è stata Elena Fontanesi, biologa abilitata al progetto, insieme ai colleghi impegnati anche nelle attività dei Delfini del Ponente. Dopo un briefing introduttivo dedicato alle caratteristiche delle spiagge locali e agli ecosistemi del Mediterraneo, gli studenti si sono messi al lavoro lungo il litorale armati di schede di rilevazione e griglie quadrate per raccogliere dati scientifici relativi alla costa. Le informazioni raccolte verranno successivamente inserite in un database internazionale, contribuendo così a un progetto di monitoraggio ambientale su larga scala. Un’esperienza che unisce educazione, ricerca e partecipazione attiva, permettendo ai giovani di osservare da vicino la fragilità degli ecosistemi marini e comprendere l’importanza della loro tutela.

L’iniziativa proseguirà venerdì 15 maggio con un nuovo appuntamento organizzato dal Circolo Nautico Arma. Meteo marino permettendo, gli studenti potranno vivere l’esperienza della vela accompagnati dagli istruttori federali del circolo. Prima dell’uscita in mare, l’associazione Quarto Quadrante proporrà inoltre la proiezione di filmati dedicati ai fondali e ai relitti presenti davanti al litorale armese, mostrando anche le attrezzature subacquee utilizzate per le immersioni in sicurezza.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla professoressa Cinzia Sergi, promotrice dell’iniziativa e punto di riferimento del progetto per gli studenti coinvolti.