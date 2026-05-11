Ventimiglia, la seconda della primaria di Nervia dell'IC2 Cavour riceve un riconoscimento speciale con il Decalogo delle Scelte Giuste

Lo scorso sabato il Teatro “Cabannun” di Campomorone, a Genova, ha ospitato la cerimonia di premiazione del concorso sulla legalità “Nel nome di Paolo e Giovanni”, promosso dal Movimento Agende Rosse Liguria. In questa importante cornice, la nostra classe seconda si è distinta conquistando un prestigioso riconoscimento grazie a un progetto originale e profondamente educativo. Il lavoro premiato, dal titolo “La legalità incomincia da me. Il decalogo delle scelte giuste”, è stato realizzato attraverso un video creato con la suggestiva tecnica del fumetto. I volti degli alunni sono stati trasformati in personaggi animati, una scelta creativa che ha reso il messaggio ancora più immediato, coinvolgente e vicino al linguaggio dei giovani.

Attraverso il progetto, gli studenti hanno raccontato la legalità non come un concetto astratto, ma come un insieme di comportamenti concreti e quotidiani. Il decalogo è nato infatti dalla realtà vissuta in classe, mettendo in scena situazioni sbagliate riconducibili a tipici atteggiamenti mafiosi e mostrando come reagire in modo corretto, positivo e responsabile già dai banchi di scuola. Un messaggio forte e autentico, che ha saputo colpire la giuria e il pubblico presenti alla manifestazione, sottolineando quanto sia fondamentale educare le nuove generazioni ai valori del rispetto, della giustizia e della cittadinanza attiva.

La premiazione è stata particolarmente emozionante. A consegnare il riconoscimento agli alunni e alle insegnanti Miriam Barbero ed Elisabetta Ferrero sono stati ospiti d’eccezione come Giuseppe Carbone, presidente delle Agende Rosse Liguria e presentatore dell’evento, e Angelo Garavaglia Fragetta, cofondatore del Movimento delle Agende Rosse. Questo importante successo rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica e conferma quanto la creatività dei ragazzi possa diventare uno strumento efficace per promuovere valori fondamentali e costruire un futuro migliore.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla dirigente scolastica, Dott.ssa Antonella Costanza, per il costante impegno nella diffusione dei valori della legalità all’interno della scuola, supportata dalla referente del progetto, la docente Roberta Masi.