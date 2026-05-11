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Scuola | 11 maggio 2026, 08:30

Ventimiglia, la seconda della primaria di Nervia dell'IC2 Cavour riceve un riconoscimento speciale con il Decalogo delle Scelte Giuste

Un video realizzato con la tecnica del fumetto e interpretato dagli alunni conquista il pubblico e la giuria del concorso “Nel nome di Paolo e Giovanni”

Lo scorso sabato il Teatro “Cabannun” di Campomorone, a Genova, ha ospitato la cerimonia di premiazione del concorso sulla legalità “Nel nome di Paolo e Giovanni”, promosso dal Movimento Agende Rosse Liguria. In questa importante cornice, la nostra classe seconda si è distinta conquistando un prestigioso riconoscimento grazie a un progetto originale e profondamente educativo. Il lavoro premiato, dal titolo “La legalità incomincia da me. Il decalogo delle scelte giuste”, è stato realizzato attraverso un video creato con la suggestiva tecnica del fumetto. I volti degli alunni sono stati trasformati in personaggi animati, una scelta creativa che ha reso il messaggio ancora più immediato, coinvolgente e vicino al linguaggio dei giovani.

Attraverso il progetto, gli studenti hanno raccontato la legalità non come un concetto astratto, ma come un insieme di comportamenti concreti e quotidiani. Il decalogo è nato infatti dalla realtà vissuta in classe, mettendo in scena situazioni sbagliate riconducibili a tipici atteggiamenti mafiosi e mostrando come reagire in modo corretto, positivo e responsabile già dai banchi di scuola. Un messaggio forte e autentico, che ha saputo colpire la giuria e il pubblico presenti alla manifestazione, sottolineando quanto sia fondamentale educare le nuove generazioni ai valori del rispetto, della giustizia e della cittadinanza attiva.

La premiazione è stata particolarmente emozionante. A consegnare il riconoscimento agli alunni e alle insegnanti Miriam Barbero ed Elisabetta Ferrero sono stati ospiti d’eccezione come Giuseppe Carbone, presidente delle Agende Rosse Liguria e presentatore dell’evento, e Angelo Garavaglia Fragetta, cofondatore del Movimento delle Agende Rosse. Questo importante successo rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica e conferma quanto la creatività dei ragazzi possa diventare uno strumento efficace per promuovere valori fondamentali e costruire un futuro migliore.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla dirigente scolastica, Dott.ssa Antonella Costanza, per il costante impegno nella diffusione dei valori della legalità all’interno della scuola, supportata dalla referente del progetto, la docente Roberta Masi.

Redazione

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