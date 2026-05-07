Sanremo, Nasce lo Sportello RICOLTIVIAMO: una nuova opportunità per il futuro della floricoltura locale

Mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 9:00, presso l’Istituto Agrario Ruffini-Aicardi di Sanremo, sarà presentato il progetto “RICOLTIVIAMO”, un’iniziativa che punta a rinnovare e rafforzare il mondo della floricoltura regionale e provinciale.

Il progetto “RICOLTIVIAMO” prende vita attraverso l’apertura dello “SPORTELLO RICOLTIVIAMO”, uno spazio pensato per sostenere e accompagnare chi vuole avvicinarsi al settore floricolo, siano giovani diplomati o professionisti già affermati.

“Dopo un anno dalla presentazione al mondo floricolo del progetto, condiviso dal Rotary Club Sanremo Hanbury con gli altri Club Provinciali di Sanremo e Imperia, e dal Distretto 2032, finalmente apriamo lo SPORTELLO OPERATIVO RICOLTIVIAMO!”, dichiara Sergio Viglietti, past-President del Rotary Club Sanremo Hanbury, esportatore di fiori dal 1992 e promotore dell’iniziativa. “Con questa apertura vogliamo entrare nella fase operativa quotidiana per chi si vuole affacciare al mondo del fiore in tutte le sue declinazioni, supportando nuovi operatori, giovani e meno giovani. Fondamentale è la collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Agrario Ruffini-Aicardi di Sanremo e con tutti gli operatori provinciali. Il progetto nasce dalla necessità di trovare nuovi imprenditori pronti a raccogliere il testimone della floricoltura tradizionale, in un momento storico in cui la domanda di fiori e verde di qualità è in crescita, soprattutto dall’estero.”

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che operano nel settore e a chi desidera contribuire al futuro di questa eccellenza locale, che da oltre un secolo fa della nostra terra la “Riviera dei Fiori”.

“La floricoltura è ancora uno sbocco lavorativo interessante – prosegue Viglietti – e offre opportunità a una varietà di figure professionali grazie alla crescita della richiesta di fiori e verde di qualità.”

Il progetto mira a promuovere e valorizzare la produzione floricola, punto fermo dell’economia locale, favorendo la nascita di una nuova generazione di floricoltori. Tra gli obiettivi: recupero di terreni incolti, percorsi formativi per nuovi addetti e attenzione alla sostenibilità ambientale.

Lo SPORTELLO RICOLTIVIAMO sarà operativo dal 13 maggio e rappresenterà un riferimento per chiunque voglia intraprendere o approfondire attività nel settore floricolo. Saranno coinvolti agronomi, produttori, commercianti, associazioni di categoria, istituti di ricerca, vivaisti, ibridatori, esperti di arte floreale, artigiani e tecnici specializzati.

L’iniziativa si rivolge a tutte le figure che possono avere un ruolo diretto nella filiera locale, sfruttando la posizione privilegiata della Riviera dei Fiori e la filiera “cortissima”.

Gli utenti interessati a questo progetto sono suddivisi in cinque macrocategorie:

Ibridatori : specialisti nella ricerca genetica botanica, capaci di creare nuove varietà di piante.

: specialisti nella ricerca genetica botanica, capaci di creare nuove varietà di piante. Coltivatori : il cuore della filiera, trasformano semi e piantine in prodotti di valore.

: il cuore della filiera, trasformano semi e piantine in prodotti di valore. Commercianti : collegano la produzione locale con clienti italiani ed esteri.

: collegano la produzione locale con clienti italiani ed esteri. Flower designer : valorizzano il prodotto e lo promuovono presso il consumatore finale.

: valorizzano il prodotto e lo promuovono presso il consumatore finale. Tecnici manutentori di serre: figura essenziale per la gestione delle infrastrutture.

Ogni categoria sarà composta da professionisti che potranno guidare e affiancare i vari utenti. Il progetto vuole essere un centro di supporto per chiunque desideri avviare o sviluppare attività nel settore floricolo.

“C’è molto interesse intorno a questo Progetto! Ci aspettiamo un’ampia partecipazione all’incontro, che vorremmo fosse l’inizio di una nuova fase per la nostra floricoltura: le prospettive di crescita e reddito sono molto migliorate nelle ultime stagioni”, conclude Sergio Viglietti.

Il nuovo SPORTELLO RICOLTIVIAMO sarà il punto di riferimento per tutti: contattabile telefonicamente al 0184502326 o via email all’indirizzo sportello.ricoltiviamo@iisruffiniaicardi.it.