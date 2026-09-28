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Attualità | 28 settembre 2026, 18:45

Bordighera, 200mila euro per il 'Montale'. Scajola: "Un intervento che la Provincia fa sulla scuola" (Foto)

"Avrà il rifacimento della pavimentazione, la ristrutturazione dei servizi igienici, la sostituzione dei serramenti e il recupero delle gradinate" - dice il presidente

Bordighera, 200mila euro per il 'Montale'. Scajola: &quot;Un intervento che la Provincia fa sulla scuola&quot; (Foto)

200mila euro per l'istituto Montale di Bordighera. Lo ha annunciato, in serata, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola nella Villa Regina Margherita a Bordighera, che, per la prima volta, ospita l'assemblea dei sindaci e il Consiglio provinciale.

"Abbiamo individuato che a Bordighera l'istituto Montale avrà il rifacimento della pavimentazione, la ristrutturazione dei servizi igienici, la sostituzione dei serramenti e il recupero delle gradinate" - comunica il presidente Claudio Scajola.

"E' un intervento che la Provincia fa sulla scuola Montale di Bordighera per un importo complessivo di 200mila euro" - afferma il presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola.

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Elisa Colli

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