Bordighera, 200mila euro per il 'Montale'. Scajola: "Un intervento che la Provincia fa sulla scuola" (Foto)

200mila euro per l'istituto Montale di Bordighera. Lo ha annunciato, in serata, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola nella Villa Regina Margherita a Bordighera, che, per la prima volta, ospita l'assemblea dei sindaci e il Consiglio provinciale.

"Abbiamo individuato che a Bordighera l'istituto Montale avrà il rifacimento della pavimentazione, la ristrutturazione dei servizi igienici, la sostituzione dei serramenti e il recupero delle gradinate" - comunica il presidente Claudio Scajola.

"E' un intervento che la Provincia fa sulla scuola Montale di Bordighera per un importo complessivo di 200mila euro" - afferma il presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola.