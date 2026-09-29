Provincia di Imperia, via libera al DUP 2027-2029: oltre 14,6 milioni per le strade, 9 milioni per le scuole. Nuova struttura per il servizio idrico

Oltre 14,6 milioni di euro per la viabilità provinciale, circa 9,3 milioni per l'edilizia scolastica, il futuro impianto provinciale dei rifiuti a Taggia, la gestione di Riviera Trasporti e una nuova struttura dedicata al servizio idrico e ai 26 Comuni salvaguardati. Sono alcuni dei punti principali del Documento unico di programmazione 2027-2029 della Provincia di Imperia, al centro ieri sera del Consiglio provinciale riunito a Villa Regina Margherita di Bordighera. Il DUP era già stato adottato dal Consiglio provinciale il 29 luglio scorso. L'iter previsto per le Province richiede successivamente il passaggio davanti all'Assemblea dei sindaci e quindi l'approvazione definitiva da parte del Consiglio. Sul documento è stato inoltre acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti. Si tratta del documento che traccia la programmazione dell'ente per il prossimo triennio e sul quale verranno costruiti il Bilancio di previsione, il PEG e gli altri strumenti operativi. Al suo interno trovano posto anche il piano dei lavori pubblici, il programma degli acquisti di beni e servizi e quello delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Strade, oltre 14,6 milioni nel triennio. Una delle voci più consistenti riguarda la rete viaria provinciale. Tra il 2027 e il 2029 sono previsti complessivamente 14.628.592,19 euro, risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Liguria, alle quali si aggiungeranno fondi propri dell'ente finanziati anche attraverso i proventi delle sanzioni al Codice della strada. Gli interventi interesseranno l'insieme della rete provinciale. La programmazione prevede anche studi specifici per verificare le condizioni delle pavimentazioni e stabilire, sulla base dello stato delle strade, le priorità sulle quali intervenire.

Scuole, circa 9,3 milioni: 7,3 per il nuovo liceo artistico. Altro capitolo rilevante è quello dell'edilizia scolastica. Il DUP prevede circa 2 milioni di euro per nuovi interventi, che si aggiungono ai circa 7,3 milioni destinati alla costruzione del nuovo liceo artistico di Imperia. La Provincia proseguirà così l'attività di riqualificazione del patrimonio scolastico già avviata negli ultimi anni, con particolare attenzione anche all'efficientamento energetico e all'adeguamento strutturale e sismico degli immobili.

Patrimonio, due milioni per l'ex Camera di Commercio. Sul fronte degli immobili provinciali, dopo l'acquisizione dei locali di viale Matteotti da destinare ad archivio e l'avvio dei lavori di ristrutturazione e messa a norma, la programmazione comprende l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile dell'ex Camera di Commercio, per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Efficientamento energetico, adeguamento sismico, manutenzioni straordinarie e riqualificazioni continueranno a rappresentare le direttrici principali della gestione del patrimonio scolastico ed extrascolastico.

Rifiuti, resta centrale il futuro impianto unico di Taggia. Nel capitolo ambiente il progetto di maggiore impatto resta la realizzazione dell'impianto unico provinciale di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani dell'Area omogenea imperiese, previsto nel sito di Colli, a Taggia. Il DUP ricorda la gara europea svolta nel 2022 e la successiva aggiudicazione. Nel frattempo resta da gestire la fase transitoria tra la saturazione della discarica pubblica di Collette Ozotto - Lotto 6 e l'entrata in funzione del futuro impianto.

Riviera Trasporti, in house fino al 2030 e poi una nuova gara. Il documento fissa anche la strada per il trasporto pubblico locale. Il servizio è stato affidato in house a Riviera Trasporti per cinque anni, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2030. Nel prossimo triennio la Provincia dovrà quindi gestire il contratto di servizio e, parallelamente, iniziare a preparare la gara pubblica per l'affidamento del TPL a partire dal 1° luglio 2030. Tra gli obiettivi compaiono inoltre progetti specifici di mobilità destinati ai Comuni dell'entroterra e alle aree interne.

Servizio idrico, nasce una nuova struttura alle dipendenze di Scajola. Una delle novità più significative della programmazione riguarda proprio un tema emerso più volte durante il Consiglio provinciale: la gestione del ciclo idrico. La Provincia ha istituito una specifica Unità Operativa Autonoma dedicata alle funzioni di Ente di Governo dell'Ambito, collocata direttamente alle dipendenze del presidente della Provincia. La struttura avrà il compito di seguire gli adempimenti nei confronti del gestore unico del servizio idrico integrato e di rafforzare il coordinamento con i territori. Particolare attenzione sarà dedicata ai 26 Comuni salvaguardati, con l'obiettivo dichiarato di preservarne lo status ed evitare la perdita dei requisiti previsti dalla normativa. La nuova unità opererà come una sorta di ufficio tecnico di supporto alle amministrazioni, potendo anche attivare professionalità esterne per affrontare le problematiche tecniche più complesse. Tra le funzioni previste figurano l'assistenza nelle pratiche di concessione e nelle procedure per il rilascio e il rinnovo delle Autorizzazioni Uniche Ambientali degli impianti di depurazione. Alla struttura sarà affidata anche la predisposizione della documentazione tecnica ed economico-finanziaria necessaria alla determinazione e approvazione delle tariffe, oltre alla gestione degli adempimenti e delle scadenze richieste da Arera.

Più sostegno ai piccoli Comuni e ai progetti europei. Il DUP indica infine come obiettivo generale il rafforzamento del ruolo della Provincia a supporto degli enti locali, in particolare dei Comuni più piccoli che incontrano maggiori difficoltà nello svolgimento delle proprie funzioni. Parallelamente viene indicato un potenziamento dell'attività dell'Ufficio Europa, impegnato nei progetti nazionali e transfrontalieri che coinvolgono il territorio imperiese. Il DUP completo conta circa 150 pagine, oltre agli allegati, e costituisce la cornice all'interno della quale verranno definite nei prossimi mesi le singole scelte di bilancio e gli interventi operativi della Provincia per il triennio 2027-2029.