Riviera Trasporti, Scajola aggiorna il Consiglio: "Sei nuovi autobus entro Natale, ma il problema degli autisti resta"

Il nodo degli autisti, l'arrivo di nuovi autobus, la bigliettazione automatica e la lotta all'evasione. Riviera Trasporti è tornata al centro del Consiglio provinciale di Imperia, riunito questo pomeriggio in seduta itinerante a Villa Regina Margherita di Bordighera. La seduta era stata convocata alle 18.15, dopo l'Assemblea dei sindaci.

L'aggiornamento è arrivato durante la discussione del terzo punto all'ordine del giorno, dedicato agli obiettivi di gestione annuali e pluriennali delle società partecipate per il triennio 2025-2027. A fare il punto sulla situazione di Riviera Trasporti è stato il presidente della Provincia Claudio Scajola.

"Gli autisti non si trovano". Il primo problema resta quello del personale. "Gli autisti non si trovano", ha sintetizzato Scajola. L'obiettivo indicato è quello di mantenere una dotazione di 214 autisti, cercando contemporaneamente di rafforzare l'organico nei prossimi mesi.

"Vogliamo mantenere 214 autisti e arrivare a cinque assunzioni nette da qui a Natale – ha spiegato –. Qualcosa si sta facendo, ma non è risolutivo per mantenere gli obiettivi previsti dal concordato e garantire un servizio efficiente".

Una situazione che continua quindi a rappresentare uno degli elementi più delicati per il trasporto pubblico provinciale. Anche nella giornata di oggi il sito di Riviera Trasporti segnala alcune corse non garantite sulla rete per la giornata odierna e di domani, martedì 29 settembre.

Sei nuovi autobus entro Natale. Il secondo fronte riguarda il rinnovo del parco mezzi. Scajola ha annunciato l'arrivo di sei nuovi autobus entro Natale, tornando contemporaneamente sul tema dei finanziamenti attesi per potenziare ulteriormente la flotta. "Il Comune di Genova ha avuto l'altro ieri un finanziamento per 80 autobus – ha osservato il presidente –. Noi stiamo aspettando con pazienza, fino a quando avremo pazienza".

Un passaggio con il quale Scajola ha evidenziato l'attesa della Provincia per ulteriori risorse destinate al trasporto pubblico locale, mentre procede l'arrivo dei primi nuovi mezzi.

In arrivo la bigliettazione automatica. Tra le novità annunciate c'è poi quella relativa ai titoli di viaggio. "A giorni ci sarà la bigliettazione automatica", ha anticipato Scajola, indicando due obiettivi: rendere più rapide le operazioni per gli utenti e aumentare gli strumenti a disposizione contro l'evasione. "Ci serve a sveltire tutte le operazioni e a capire come combattere l'evasione", ha spiegato il presidente.

Sul tema dei controlli è arrivato anche un ringraziamento alla Polizia provinciale, impegnata a supporto delle attività sui mezzi: "Si sta migliorando. Ringrazio i vigili della Polizia provinciale per il lavoro svolto, utile a dissuadere e a dare maggiore sicurezza agli utenti degli autobus".

Il quadro tracciato a Bordighera mostra dunque alcuni passi avanti, dall'arrivo dei sei nuovi mezzi alle assunzioni programmate e alla nuova bigliettazione, ma senza nascondere le difficoltà ancora presenti. Il problema principale resta quello del capitale umano e della carenza di conducenti, elemento che, secondo lo stesso Scajola, impedisce per ora di considerare risolte le criticità del servizio.