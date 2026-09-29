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Attualità | 29 settembre 2026, 07:05

Bordighera, Baldassarre: "Villa Regina Margherita rappresenta l'identità della nostra città" (Foto e video)

"E' un grandissimo orgoglio ospitare nella prestigiosa e storica villa l'assemblea dei sindaci e il consiglio provinciale", dice il sindaco

Villa Regina Margherita a Bordighera, per la prima volta, ospita l'assemblea dei sindaci e il Consiglio provinciale.

La struttura, che attualmente per il 70% è della Provincia mentre il restante 30% appartiene al comune di Bordighera, finalmente riapre le sue porte per ospitare un evento istituzionale. "Per noi, come amministrazione, è un grandissimo orgoglio poter ospitare a Bordighera e soprattutto in questa prestigiosa villa l'assemblea dei sindaci e il consiglio provinciale" - afferma il sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre.

Progettata in stile neobarocco, Villa Regina Margherita fu la residenza ufficiale della regina durante la stagione invernale. La regina Margherita giunse, infatti, a Bordighera nel 1879, per molti anni soggiornò nei mesi invernali a Villa Etelinda, poi fece realizzare nel 1914, in posizione rialzata all’interno del maestoso parco progettato da Ludwig Winter, una nuova e più vasta dimora, dotata di tutti i confort disponibili a quell'epoca, dove invitò numerosi artisti, tra cui Mariani, Fogazzaro e Carducci. "Per Bordighera villa Regina Margherita non è solamente una dimora storica ma è anche e soprattutto un luogo che parla di storia e che rappresenta l'identità della nostra città" - sottolinea il primo cittadino.

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Elisa Colli

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