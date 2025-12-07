Bordighera premia i suoi eroi: quattro encomi solenni per altrettanti interventi di salvataggio in mare

La Giunta comunale di Bordighera ha conferito quattro encomi solenni ad altrettanti protagonisti di episodi di salvataggio in mare avvenuti durante l’estate 2025. Si tratta di interventi che, in situazioni diverse, hanno permesso di evitare tragedie e che l’amministrazione ha voluto riconoscere come esempio di coraggio, altruismo e senso civico. Le delibere sono state approvate nella seduta del 2 dicembre scorso e rappresentano un tributo ufficiale della città a chi non ha esitato a mettere a rischio la propria incolumità per aiutare persone in grave difficoltà.

Il primo encomio è stato assegnato a Giuseppe Conidi, bagnino dello stabilimento “Marina Beach”, autore di un intervento tempestivo che l’8 settembre ha permesso di salvare una donna colta da un principio di infarto mentre si trovava in mare tra il Marina Beach e i Bagni Argentina. Grazie al suo sangue freddo e alla rapidità dell’azione, la bagnante è stata portata a riva e affidata alle cure del 118. Per la Giunta, Conidi ha dimostrato “coraggio, abnegazione e altruismo”, qualità che hanno reso possibile “un intervento provvidenziale in una situazione di grave pericolo”.

Un secondo riconoscimento ha riguardato Luca Alborno, Ermes Barreca e Leonardo Bonelli, protagonisti del salvataggio di un uomo di 75 anni in difficoltà nelle acque antistanti i Bagni Atu’. Il fatto risale al 26 luglio, quando il mare era particolarmente agitato e sventolava la bandiera rossa. L’uomo, entrato comunque in acqua, è stato colto dal panico e ha iniziato a chiedere aiuto. Alborno si è tuffato per primo, richiamando l’attenzione dei bagnini vicini; Barreca e Bonelli lo hanno affiancato e insieme sono riusciti a riportare il bagnante a riva. Durante l’intervento, Alborno ha riportato un colpo alla testa che ha richiesto accertamenti in ospedale. L’amministrazione ha sottolineato come i tre, agendo in modo spontaneo e immediato, abbiano evitato un annegamento in condizioni di forte rischio.

Gli altri due encomi, contenuti nelle restanti delibere, completano il quadro di una stagione in cui il contributo di cittadini, bagnini e giovani del territorio ha giocato un ruolo decisivo nella tutela della sicurezza in mare. Il terzo riguarda Toni Vitale, intervenuto il 21 agosto 2025 quando un anziano bagnante, in evidente difficoltà a circa trenta metri dalla riva all’altezza del Trocadero, rischiava di essere trascinato al largo. Vitale si è tuffato senza esitazione, ha raggiunto l’uomo e lo ha riportato a terra consentendogli di riprendersi nell’immediato. Un gesto definito dalla Giunta "coraggioso, altruista e decisivo", premiato con un encomio solenne per il valore civile dimostrato.

Il quarto ed ultimo encomio è stato invece attribuito a Marco De Bella e Alberto Paolino, protagonisti il 7 luglio 2025 di un salvataggio nelle acque di Arziglia, al confine con Ospedaletti. I due giovani, accortisi che una bambina stava per essere trascinata dalla corrente in un mare agitato, si sono lanciati in acqua raggiungendola in pochi istanti e riportandola in salvo tra la commozione dei presenti. L’amministrazione ha riconosciuto loro "prontezza, coraggio e spiccato senso di responsabilità", elementi che hanno evitato un epilogo drammatico e giustificano il conferimento dell’onorificenza.

Gli encomi solenni rappresentano un segno tangibile della gratitudine della città nei confronti di chi, con coraggio e dedizione, si è distinto in momenti critici contribuendo a salvare vite umane.