Santo Stefano al Mare, 316 mila euro per l’efficientamento energetico della scuola primaria e del Bar Garden

Il Comune di Santo Stefano al Mare punta sull’efficienza energetica e sulla riqualificazione del patrimonio pubblico con un progetto del valore complessivo di 316 mila euro, destinato alla scuola primaria comunale di Lungomare Cristoforo Colombo 82-84 e all’attiguo edificio comunale a destinazione commerciale “Bar Garden”, al civico 78. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, che sarà candidato alla terza finestra del bando della Regione Liguria nell’ambito del PR Liguria FESR 2021-2027, dedicato alla promozione dell’eco-efficienza e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche.

Il progetto prevede interventi per complessivi 228.400,15 euro, dei quali 89.832,60 euro destinati alla scuola primaria e 138.567,55 euro al Bar Garden, oltre agli oneri per la sicurezza e alle somme a disposizione previste dal quadro economico. Tra le opere progettate sono previsti anche l’installazione di impianti fotovoltaici e interventi di efficientamento degli impianti, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dei due immobili e ridurne i consumi. Per la realizzazione dell’intervento, il Comune parteciperà al bando regionale richiedendo un contributo pari al 70% della spesa ammissibile. È prevista una quota di cofinanziamento comunale di 94.800 euro, corrispondente al 30% dell’importo complessivo. In caso di concessione del finanziamento regionale, l’Amministrazione intende inoltre richiedere al GSE il contributo previsto dal Conto Termico 3.0 per la propria quota di cofinanziamento.

“Si tratta di un progetto importante, perché ci consente di intervenire contemporaneamente su due immobili comunali, a partire dalla scuola primaria, con l’obiettivo di renderli più efficienti, sostenibili – dichiara il sindaco Marcello Pallini – Abbiamo scelto di partecipare a questa nuova finestra del bando regionale con un progetto più ampio, del valore di 316 mila euro, cogliendo un’opportunità concreta per investire sul patrimonio pubblico e, allo stesso tempo, contenere nel futuro i consumi energetici e i relativi costi. Ora attendiamo l’esito della domanda di finanziamento”.

“L’ efficientamento energetico degli edifici pubblici rappresenta un investimento che guarda al lungo periodo – aggiunge l’assessore Maria Teresa Garibaldi –. Gli interventi previsti permetteranno di migliorare le prestazioni energetiche della scuola e del Bar Garden, anche attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili. È un percorso che unisce attenzione all’ambiente, razionalizzazione dei consumi e cura degli immobili comunali, con ricadute positive per l’intera comunità.”

