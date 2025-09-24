Diventa campione del mondo di petanque, Vallecrosia consegna una targa a Diego Rizzi (Foto e video)

"Per aver conquistato il titolo mondiale con talento, determinazione e spirito sportivo, portando in alto il nome dell'Italia e di Vallecrosia nel mondo". E' la scritta che appare sulla targa che l'Amministrazione Perri, ieri sera, ha consegnato a Diego Rizzi, campione del mondo di petanque. Un riconoscimento al giovane atleta che con sacrifici, duro lavoro, impegno e determinazione è riuscito a realizzare il suo sogno: diventare campione del mondo nella categoria individuale maschile.

Il sindaco Fabio Perri, il vicesindaco Cristian Quesada, l'assessore Deborah Mognol e i consiglieri comunali Mattia Petrini, Rocco Luccisano e Rocco Noto hanno accolto l'atleta in Comune dove gli hanno consegnato la targa. "Siamo onorati di poter testimoniare questo titolo che Diego ha ottenuto pochi giorni fa che è quello di campione del mondo di petanque. Un piccolo riconoscimento per un giovane cittadino che continua a portare in alto, e in giro per il mondo, il nome di Vallecrosia" - dice il sindaco Fabio Perri - "Vogliamo esaltare e incentivare questo sport, che a volte non viene tanto considerato. Stiamo, infatti, pensando di organizzare a Vallecrosia un grande evento di petanque".

Rizzi, a sua volta, ha regalato la maglia dell'Italia con il suo nome al sindaco Perri che ha promesso di incorniciarla e appenderla in Comune. "E' una bella e forte emozione ricevere questa targa" - commenta Diego Rizzi - "Ha un valore importante per me perché essere considerato dalla propria città fa molto piacere".