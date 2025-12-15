Il Luogotenente Renato Cavuoti in pensione dopo una carriera dedicata al territorio

Dopo una intensa e proficua carriera è andato in pensione il Luogotenente Renato Cavuoti, egli è stato comandante della stazione carabinieri di Triora dal 20 ottobre 2015 al 5 dicembre 2019, e qui lo ricordo con grande stima per la costante attività professionale svolta di concerto anche con i due comuni di Triora e Molini di Triora; quindi dal 5 dicembre 2019 ad oggi comandante della Stazione carabinieri di Badalucco, distinguendosi anche qui per impegno e dedizione.

Egli in questi anni si è fatto apprezzare per le doti umane e professionali, per l’impegno costante ed attento alle esigenze del territorio, riportando anche numerosi validi risultati ed alcuni encomi per brillanti attività svolte.

Lo ricordiamo per il sorriso bonario e l’attenzione costante per le persone in difficoltà, sicuramente anche ora che è a riposo continuerà a dispensare i suoi validi suggerimenti e consigli.

A nome del Comune di Molini di Triora desidero ringraziare e salutare con stima ed affetto, Grazie Renato!