Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia alla passeggiata storica per il centro di Sanremo

Il Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia partecipa alla passeggiata storica per il centro della città dei fiori andata in scena sabato scorso.

In collaborazione con la Compagnia Italiana di Teatro e Danza, sbandieratori e musici ventimigliesi hanno dato vita a una suggestiva rievocazione storica itinerante che ha unito tradizione, musica e danza. Con i loro ritmi, le bandiere e la loro maestria hanno aggiunto magia, solennità e teatralità al corteo partito dall’hotel Des Anglais e diretto al Teatro Ariston passando davanti al Casinò di Sanremo rendendo l’atmosfera ancora più intensa ed emozionante.

Un appuntamento che è riuscito a valorizzare la tradizione storica e l’arte dello spettacolo lasciando un segno indelebile nel cuore di chi ha partecipato. "Sanremo si è trasformata in un affascinante palcoscenico d’altri tempi, grazie a una magnifica promenade in abiti storici che ha accompagnato cittadini e turisti in un vero e proprio viaggio nel tempo" - dice il Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia - "Tra pizzi, crinoline, ventagli e piume, la manifestazione ha saputo unire storia, eleganza e spettacolo, regalando al pubblico un’esperienza immersiva e suggestiva. Il corteo, composto da quaranta ballerini in costumi di alta sartoria ha incantato il pubblico passo dopo passo".