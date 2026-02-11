Gemellaggio internazionale tra Sanremo e l’Olanda: studenti a confronto tra cultura e tradizioni

Dal 5 al 10 febbraio, l’Istituto Comprensivo Sanremo Levante e l’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente hanno realizzato, in collaborazione, un importante gemellaggio internazionale con la scuola olandese Ichthus Lyceum, high school di Driehuis, nei Paesi Bassi, località situata nei pressi di Amsterdam.

L’iniziativa, coordinata dall’organizzatrice Valeria Ronca e coadiuvata dalle insegnanti Paola Nuvolone, Beatrice Tealdi, Daniela Ronca e Velli Raffaella, ha rappresentato un’esperienza di scambio culturale particolarmente significativa e arricchente per studenti e docenti, favorendo il dialogo e la conoscenza reciproca tra giovani di diversi Paesi europei.

Fondamentale la collaborazione con l’Istituto Turistico, nella figura della prof.ssa Monica Viglietti, che ha curato una visita guidata della Pigna, il centro storico di Sanremo, condotta dagli studenti del Turistico, dimostratisi preparati, coinvolgenti e molto apprezzati dagli ospiti olandesi. Importante anche il contributo dell’Istituto Socio Sanitario, con la prof.ssa Monica Ascari, che ha partecipato alle attività di accoglienza e condivisione.

Un ringraziamento speciale va inoltre all’Istituto Alberghiero, che ha permesso ai ragazzi olandesi di conoscere e assaporare alcune eccellenze della tradizione gastronomica ligure, offrendo focacce, sardenaira e pesto, molto graditi dai partecipanti e infine a tutti coloro che hanno collaborato affinché questo gemellaggio risultasse perfetto.

Gli organizzatori desiderano ringraziare i dirigenti scolastici dei due istituti, la prof.ssa Annamaria Fogliarini e il prof. Paolo Auricchia, per aver sostenuto con entusiasmo questo progetto di scambio culturale, così come le famiglie ospitanti, la cui disponibilità e accoglienza sono state fondamentali per la riuscita dell’iniziativa.

Il gemellaggio proseguirà nel mese di maggio, quando saranno gli studenti di Sanremo a recarsi in Olanda, completando così un percorso di scambio reciproco che rafforza il valore dell’incontro, della collaborazione e della cittadinanza europea.