Sanremo, al via la seconda fase delle ecoisole informatizzate: lavori notturni e avvio graduale del nuovo servizio

Da lunedì scorso è iniziata a Sanremo la seconda fase di posa delle nuove ecoisole informatizzate, nell’ambito del progetto PNRR gestito da Amaie Energia. La ditta fornitrice sta operando in via Martiri della Libertà e in via Galileo Galilei (secondo e terzo tratto), svolgendo i lavori in orario notturno per ridurre al minimo i disagi a residenti e attività. I divieti di sosta con rimozione forzata, posizionati a partire da venerdì scorso, vengono progressivamente rimossi al termine degli interventi. AES invita comunque i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a lasciare libere le aree transennate per agevolare le operazioni.

Come già avvenuto nella fase precedente, una volta attive le strutture, gli utenti potranno utilizzare l’ecoisola più vicina, ma anche qualsiasi altra postazione della stessa via o della zona omogenea. Nelle prime settimane di “prova”, in co-esistenza con il servizio porta a porta, l’accesso sarà libero, senza tessera o badge: basterà premere il pulsante di risveglio, mentre il display e una spia luminosa indicheranno lo sportello sbloccato. «Solo dopo che l’utenza avrà preso confidenza con il nuovo sistema e il gestore avrà calibrato le frequenze di svuotamento, si procederà alla sostituzione progressiva del porta a porta», spiegano da AES. In questa fase verranno eliminate le batterie di cassonetti ancora presenti e l’accesso alle ecoisole sarà consentito esclusivamente tramite badge autorizzato.

Sulle strutture verranno affissi cartelli informativi con le date di attivazione e sostituzione del servizio. Le tessere abilitanti saranno consegnate direttamente a domicilio, nella buca delle lettere, a partire dalla metà di febbraio. La busta, con logo Amaie Energia e Comune di Sanremo, sarà indirizzata all’intestatario TARI e conterrà un flyer informativo e una piantina con l’ubicazione delle ecoisole. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul nuovo sito di AES, sulle news, sulla pagina dedicata al progetto PNRR e sui canali social. Restano inoltre attivi Call Center, Info Point aziendale e Ufficio Distribuzione del Palafiori per informazioni e segnalazioni (Tel. 0184 51711 – Mail: segreteria@amaie-energia.it).

Particolare attenzione è richiesta nelle fasi di conferimento: «La possibilità di conferire ogni giorno rende inutile utilizzare sacchi di grande volumetria». Sacchi troppo pieni non entrano nelle bocchette, possono causare inceppamenti e danni ai meccanismi e rendere l’ecoisola inutilizzabile. Non sono previsti limiti di tempo o di conferimenti: è sufficiente conferire correttamente. Presso l’Ufficio Distribuzione sono disponibili sacchi di dimensioni ridotte per agevolare l’utenza nella fase transitoria. Infine, durante il periodo di start-up, Amaie Energia ha previsto la presenza di Eco-informatori direttamente presso le ecoisole, per supportare i cittadini e facilitare l’utilizzo del nuovo servizio.