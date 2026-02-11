Vallecrosia, parte il nuovo servizio di raccolta differenziata: ispettore ambientale e sanzioni contro i 'furbetti dei rifiuti' (Foto e video)

Parte il nuovo servizio di raccolta differenziata a Vallecrosia. Il nuovo sistema di conferimento sarà diviso in tre fasi: da lunedì 16 febbraio sarà attivato sul lungomare Marconi, in via I Maggio, in via Cristoforo Colombo e in via Melvin Jones; dal 23 febbraio, invece, partirà nella zona a nord di via I Maggio, in via C. Colonello Aprosio, all'ex mercato dei fiori, sul solettone nord, in via San Vincenzo, in via Orazio Raimondo, in via Roma e in via San Rocco mentre dal 2 marzo sarà in funzione in via Colonello Aprosio, in via Don Bosco, in via Angeli Custodi e in via Romana.

"Sono molto contento che siamo arrivati all'epilogo di questo annoso problema della raccolta differenziata" - dice il sindaco Fabio Perri - "Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff degli uffici e al vicesindaco Cristian Quesada per il lavoro svolto in circa tre mesi, caratterizzato da continui incontri con la ditta e in sinergia con l'amministrazione e i funzionari per cercare la migliore soluzione per la città".

"Vallecrosia finalmente parte con la raccolta differenziata su tutto il territorio. Sarà divisa in tre fasi" - illustra il vicesindaco Cristian Quesada - "La fase A partirà lunedì 16 febbraio e riguarderà le ecoisole sul lungomare Marconi, lato ponente, in via I Maggio, due in via C. Colombo e in via Melvin Jones. La fase B, che partirà il 23 febbraio, riguarda la parte a ponente della città in particolare le ecoisole a nord di via I Maggio, in via C. Colonello Aprosio, dall'ex Impero, le due all'ex mercato dei fiori, sul solettone nord, in via San Vincenzo all'intersezione con via Aldo Moro, in via Orazio Raimondo, in via Roma, zona ex Conad, e in via San Rocco. La terza fase, invece, partirà il 2 marzo e riguarderà le eocisole dalla farmacia Goso, in via Colonnello Aprosio; in via Don Bosco, dall'ex Comune; in via Angeli Custodi all'intersezione con via Privata Amalberti; in via Colonnello Aprosio, di fronte all'hotel Raphael; le due in via Don Bosco e le tre in via Romana, che si trovano una di fronte alla Tamoil, una dal Despar e una all'intersezione con via Poggio Ponente. Rimangono attive quelle nel centro storico. Per coloro che devono ancora prendere confidenza con il nuovo sistema abbiamo deciso di lasciare nella zona A, nella prima settimana, i bidoni. Il 23 febbraio, con la partenza della seconda fase, verranno tolti i bidoni dal lungomare. Così avverrà anche nelle altre zone".

Oltre alle ecoisole informatizzate ci saranno delle aree, delimitate da una paratia bianca, destinate al conferimento dei rifiuti delle attività commerciali. "Verificata l'esigenza di intervenire con risorse comunali per dare un beneficio al sistema di raccolta abbiamo voluto e pensato a isole con paratie alla luce del fatto che le isole informatizzate sono sotto dimensionate per l'utenza cittadina" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "Questo è stata una nostra volontà. Con 35mila euro circa abbiamo, quindi, risolto una problematica invece di spendere oltre 300mila euro per andare a comprare almeno dieci isole informatizzate che sarebbero state necessarie per coprire tutto il bacino di utenza. Sono state scelte delle paratie modulari così che il giorno che non saranno più necessarie per le ecoisole potranno essere utilizzate per altre cose. Non è, dunque, un esborso che verrà buttato nel cestino come, invece, è successo precedentemente. Sono stati acquistati oltre 200 mastelli che non saranno più utilizzati: quella è stata una spesa inutile. Abbiamo seguito il principio del 'buon padre di famiglia' per avere un buon servizio di raccolta differenziata e arrivare così al 35 per cento. Un obiettivo necessario per poter intraprendere altri discorsi, come la Bandiera Blu per la città che comporta, infatti, una serie di servizi come la raccolta differenziata e la pulizia della città".

"L'Amministrazione comunale ha investito circa 35mila euro per l'acquisizione di paratie in cui verranno posizionati i bidoni" - sottolinea il vicesindaco Cristian Quesada - "Saranno chiuse a chiave. Si troveranno in zona Barabba, nelle diramazioni, nella parte a nord del centro storico e per il tratto di via Roma che va dalla zona del Pallone fino al ponte dell'autostrada. Verranno nei prossimi giorni consegnate le chiave e la Teknoservice avrà il compito di fare il giro dei commercianti per capire come potranno conferire i rifiuti. Abbiamo previsto isole con paratie che vanno anche nell'ottica di un miglioramento dell'arredo urbano che saranno posizionate in tutta la città per consentire ai commercianti di conferire tutti i giorni e non in giorni stabiliti. L'impegno dell'Amministrazione è quello di rivisionare completamente il servizio e di dividere tutti i servizi dove oggi la città è più carente, in particolare, la pulizia, lo spazzamento della città, con un'integrazione evidente nel centro storico, e i lavaggi da eseguire durante tutto l'anno in maniera sistematica cosa che, ad oggi, sono saltuari e non consentono di poter avere una città pulita secondo gli standard che l'Amministrazione comunale si è prefissata. L'obiettivo è finanziare una parte sostanziale di questi servizi con il raggiungimento della quota richiesta da Regione Liguria per poter impegnare i soldi dei cittadini ad avere una città pulita e non in multe per il mancato raggiungimento degli obiettivi. Stop finalmente al turismo del rifiuto nella nostra città che accoglie i rifiuti del comprensorio e carica sulla Tari dei cittadini di Vallecrosia una cifra consistente che noi siamo convinti negli anni di poter abbattere con un lavoro mirato per arrivare ad evitare disagi ai cittadini e migliorane il servizio. Ringraziamo gli uffici che in questi mesi hanno lavorato incessantemente per consentire di avere un posizionamento delle ecoisole nella maniera più capillare possibile venendo incontro ai cittadini. In alcune parti della città abbiamo previsto un sistema di conferimento con chiave per sgravare le ecoisole, sono zone che avevano degli spazi e che ne consentivano la possibilità. Rivedremo i servizi prima della stagione estiva per consegnare ai cittadini e ai turisti un'immagine diversa e una città pulita. E' uno dei tanti modelli che l'amministrazione ha messo in campo".

I cittadini ancora sprovvisti del kit per la raccolta differenziata avranno due possibilità per ottenerlo. "Lancio un messaggio a tutti i cittadini: bisogna essere scrupolosi" - afferma il primo cittadino - "Qualche disagio ci potrà essere all'inizio ma confidiamo nei cittadini che con diligenza entreranno nell'ottica del nuovo servizio. Chi non ha ancora ritirato il kit potrà farlo al centro di Camporosso negli orari indicati sul sito della Teknoservice o nel comune di Vallecrosia. Abbiamo, infatti, messo in atto un servizio che permetterà al cittadino di recarsi all'ufficio tributi con una copia della carta d'identità e del codice fiscale per fare domanda di richiesta del kit. Il Comune si incaricherà di recuperare il kit e di contattare il cittadino per il ritiro in Comune. E' un servizio che ci siamo inventanti per aiutare i cittadini che non hanno la possibilità di recarsi a Camporosso e che non sono riusciti a partecipare agli incontri organizzati per il ritiro".

Durante le tre fasi iniziali vi sarà tolleranza, comprensione e aiuto da parte dell'Amministrazione Perri ma poi i 'furbetti dei rifiuti' verranno puniti severamente. "Chiediamo attenzione e pazienza da parte dei cittadini. Soprattutto all'inizio siamo a disposizione per aiutare i cittadini a capire il nuovo servizio" - dichiara il sindaco Fabio Perri - "Chi non vorrà adeguarsi al nuovo sistema però verrà sanzionato. Le sanzioni verranno applicate nella misura massima, che, secondo le nuove norme, ora va dai mille ai tre mila euro. Saremo intransigenti. Non basteranno le telecamere per la vigilanza continua e così, in sinergia con l'assessore, abbiamo deciso di mettere la presenza di una figura di vigilanza: l'ispettore ambientale, che avrà l'obiettivo di verificare vari aspetti come il corretto conferimento, perché vogliamo una città pulita. Le sanzioni saranno comunque a capo della polizia locale".

"Come abbiamo condiviso più volte con il sindaco le prime settimane saranno un cambio epocale per la città. L'obiettivo non è quello di vessare ma educare al meglio coloro che devono partire con un nuovo metodo di conferimento dei rifiuti e potranno incontrare difficoltà, in particolare, penso ad alcune fasce della popolazione" - mette in risalto il vicesindaco Cristian Quesada - "Abbiamo investito risorse per avere una città pulita. Non ci sarà nessun metodo vessatorio per coloro che incontrano difficoltà ma saremo intransigenti contro coloro che non rispetteranno le regole. Il controllo sarà preciso e puntuale. Vi saranno controlli anche sulle deiezioni canine. Ci sarà un controllo mirato su chi non rispetta le regole".