Sanremo, revocato il divieto di balneazione: riaperto tutto il litorale

È stata ufficialmente revocata l’ordinanza di divieto di balneazione disposta nei mesi scorsi a seguito del guasto alla rete fognaria in località Portosole. Con la conclusione degli interventi eseguiti da Rivieracqua e il ripristino del corretto funzionamento del collettore e degli impianti di sollevamento, il mare cittadino torna pienamente fruibile. Il provvedimento era stato adottato dal sindaco lo scorso dicembre, dopo il danneggiamento della condotta nell’area del porto turistico che aveva costretto allo stop delle stazioni di sollevamento del depuratore. Una misura precauzionale necessaria per garantire la sicurezza sanitaria, anche se adottata in un periodo lontano dalla stagione balneare.

Il divieto aveva interessato l’intero tratto costiero comunale, comprendendo Bussana, Foce Torrente Armea, Casello, Tre Ponti, San Martino, Corso Trento e Trieste, Lungomare Italo Calvino, Imperatrice, Zona Rio Foce, Soggiorno Militare, Bussola, Foce Rio San Bernardo, Corso Marconi, Tiro a Volo e Baia Capo Pino. I lavori hanno subito rallentamenti nei mesi scorsi, anche a causa del ritardo nella consegna di un componente proveniente dalla Germania, circostanza che aveva generato polemiche e portato all’annullamento del tradizionale cimento invernale, atteso in città dopo cinque anni.

Con il completamento delle opere e l’esito positivo delle analisi che hanno certificato la conformità delle acque ai parametri di legge, l’ordinanza è stata ora revocata. Sanremo si lascia così alle spalle l’emergenza, recuperando un tratto di mare fondamentale in vista della stagione primaverile e dei primi flussi turistici.