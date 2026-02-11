Stagione fieristica 2026, Bordighera si promuove alla BIT Milano e al Travel Expo di Oslo

Bordighera promuove il suo territorio partecipando a due importanti appuntamenti della stagione fieristica 2026: la BIT Milano, in corso fino al 12 febbraio, e il Travel Expo di Oslo, in programma a marzo.

Un’attività che rafforza, dunque, la valorizzazione dell’offerta turistica cittadina con particolare attenzione alle esperienze legate a outdoor, cultura ed enogastronomia, in coerenza con il piano strategico 2021–2030 portato avanti, negli anni, dall'Amministrazione Ingenito.

Alla BIT la città di Bordighera è presente con un desk dedicato all’interno dello stand di Agenzia In Liguria consolidando così una collaborazione attiva dal 2020 e favorendo il confronto con operatori e pubblico.