Politica | 11 febbraio 2026, 13:13

Sanremo, nuovo relamping in via Padre Semeria, in corso l'installazione delle lampade a led (Foto)

Prosegue l'operazione di sostituzione delle luci cittadine

Prosegue l'operazione di relamping di Sanremo: questa volta protagonsta dell'operazione è via Padre Semeria, dove sono iniziati i lavori di sostituzione delle luci.

Riflettori puntati quindi sulla via, considerata da molti una delle più importanti della città, essendo per molte persone il punto di accesso a Sanremo e di conseguenza il primo impatto di molti turisti con il territorio, entrando quindi spesso al centro del dibattito pubblico per la necessità di interventi di riqualificazione. Nei giorni scorsi nel vicino corso Matuzia è partito anche il rifacimento dell'asfalto, in una serie di operazioni che dovrebbero ridisegnare la zona della Foce, per tornare a splendere di luce nuova.

Carlo Alessi

