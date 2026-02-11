Sanremo, revoca imminente del divieto di balneazione dopo i lavori di Rivieracqua completati a gennaio

Dopo mesi di attesa, si avvia alla conclusione la vicenda del divieto di balneazione a Sanremo. I lavori di riparazione alla tubazione danneggiata, eseguiti da Rivieracqua, sono stati completati e il Comune è pronto a revocare ufficialmente l’ordinanza emanata nei mesi scorsi. Il provvedimento era stato adottato dal sindaco a seguito del guasto alla condotta situata nell’area del porto turistico, che aveva costretto Rivieracqua a fermare le stazioni di sollevamento del depuratore. Una situazione critica che, nonostante il periodo autunnale e invernale, aveva imposto lo stop alla balneazione per ragioni di sicurezza sanitaria.

I ritardi accumulati nei mesi scorsi – legati anche al mancato arrivo di un componente fondamentale dalla Germania – avevano suscitato polemiche e malumori, culminati con l’annullamento del tradizionale cimento invernale, atteso a Sanremo dopo cinque anni di assenza. Ora però lo scenario è cambiato. Le opere sono state ultimate e, come confermato dalle analisi, le acque risultano già pienamente a norma. Nei prossimi giorni è attesa la revoca formale del divieto, che restituirà alla città un tratto di mare importante, soprattutto in vista della stagione primaverile.

Resta l’auspicio, condiviso da amministrazione e cittadini, che episodi simili non si ripetano in futuro, in particolare durante i mesi di maggiore afflusso turistico e nel periodo di apertura delle spiagge.