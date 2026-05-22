Ventimiglia, 75 domande per il concorso della Polizia Locale: prove al via dal 3 giugno

Sono complessivamente 75 le domande presentate per il concorso pubblico finalizzato all’assunzione di due agenti di Polizia Locale da integrare nell’organico del Comando di Ventimiglia. Nel dettaglio, i candidati ammessi risultano essere 44 uomini e 31 donne. Uno dei due posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata VFP1, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le prove concorsuali si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prova di idoneità fisica presso il Campo Morel il giorno 3 giugno 2026;

prova scritta, riservata ai candidati che avranno superato la prova fisica, il giorno 17 giugno 2026;

prova orale, per i candidati risultati idonei alla prova scritta, il giorno 24 giugno 2026.

Presumibilmente, i nuovi agenti entreranno in servizio a partire dal 1° luglio 2026, andando così a rafforzare l’organico del Comando di Polizia Locale, anche in vista della stagione estiva.

Tutte le comunicazioni ufficiali sul bando di concorso sono disponibili sul sito del Comune al seguente link: https://www.comune.ventimiglia.im.it/it-it/amministrazione/bandi-di-concorso/2026/concorso-pubblico-per-soli-esami-finalizzato-alla-nbsp-copertura-di-n-2-due-posti-54755-1-fb87890e90a0d0f8debe9b76b29d36be