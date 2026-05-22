Visita istituzionale del Presidente FGI Andrea Facci a Sanremo e Imperia: dialogo con Comuni e società sportive per lo sviluppo della ginnastica sul territorio

Giovedì 21 maggio , coordinata dal Consigliere del Comitato Regionale FGI Claudio Frascarelli, nonché Presidente della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, in collaborazione col Direttivo della Asd Il Cerchio D’Oro di Imperia, si è svolta la visita istituzionale del Presidente della Federazione Ginnastica D’Italia Andrea Facci nelle città di Sanremo ed Imperia. E’ stato un importante momento di incontro e dialogo con le Amministrazioni Comunali e le Associazioni Sportive del territorio impegnate quotidianamente nella promozione della ginnastica.

Nel corso della visita, il Presidente , accompagnato dal Consigliere Federale Giuseppe Raiola , dal Presidente del Comitato Regionale Maurizio Cipriani e dal Delegato Provinciale Alberto Rovere, ha incontrato il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni e nel pomeriggio il Sindaco di Imperia Claudio Scajola in presenza di alcuni dirigenti sportivi , tecnici e realtà sportive locali, portando un messaggio concreto di ascolto, confronto e presenza da parte della importante Federazione Nazionale .

Gli incontri, al quale erano presenti i dirigenti della Riviera Maurizio Bellone, Daniela Breggion e il Direttore Sportivo Alice Frascarelli e per il Cerchio D’Oro Mira BaKanaci e Chiara Hasa, hanno rappresentato un’occasione preziosa per approfondire le esigenze del movimento ginnico della nostra Provincia, valorizzare il lavoro svolto dalle società sportive e rafforzare il legame tra la Federazione ed i territori, riconoscendo il ruolo fondamentale degli Enti Locali per la concessione e manutenzione degli impianti sportivi e il sostegno all’organizzazione delle manifestazioni e competizioni del calendario agonistico federale .

Essere presenti sul territorio significa comprendere da vicino le necessità e ascoltare le persone che ogni giorno dedicano tempo e passione allo sport e costruire insieme percorsi di crescita condivi. Questo il messaggio ribadito nel corso dell’incontro avuto col Presidente Facci che nella sua agenda sta dando priorità alle visite alle realtà associative locali.

Particolare attenzione e stata dedicata ai temi dello sviluppo dell’attività giovanile, della formazione tecnica, dell’impiantistica sportiva e della collaborazione tra Istituzioni e Associazionismo Sportivo. La FGI conferma così la volontà di mantenere un dialogo costante col territorio, promuovendo una visione dello sport sempre più inclusiva, partecipata, sociale e vicina alle esigenze della comunità.