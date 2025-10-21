Al via la campagna antinfluenzale, in provincia previste 50mila dosi. Novità a Sanremo: vaccini anche per i pazienti delle Malattie Infettive

È partita ieri la campagna vaccinale contro l’influenza e il Covid in Liguria. La regione si conferma tra le prime in Italia a offrire gratuitamente il vaccino a tutta la popolazione, senza limiti di età, con l’obiettivo di raggiungere il più alto livello di copertura possibile prima del picco invernale.

La campagna, coordinata dalla task force guidata dal professor Matteo Bassetti, prevede un monitoraggio epidemiologico affidato al professor Giancarlo Icardi. In provincia di Imperia, come spiegato dal dottor Marco Mela, direttore del Dipartimento di Prevenzione di Asl1, “tutti gli anni vacciniamo circa 40.000 persone su una popolazione di poco più di 200.000 abitanti. Quest’anno potremmo arrivare ad acquistare e somministrare fino a 50.000 vaccini influenzali. Speriamo di utilizzarli tutti”.

Mela ha ricordato che “il vaccino è offerto a tutti i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, a tutte le persone over 60, e tra i 6 e i 60 anni alle persone con malattie croniche o che svolgono particolari attività lavorative, come sanità, scuola, trasporti, forze armate e servizi pubblici, o che vivono con persone a rischio”. La novità di quest’anno è l’apertura progressiva alla popolazione generale: “Fino al 20 novembre la vaccinazione è dedicata alle categorie prioritarie per età, patologia o condizione lavorativa; dal 20 novembre in poi sarà offerta a tutta la popolazione generale”.

Sul fronte sanitario, gli ambulatori dedicati di Asl1 si trovano a Imperia (Palasalute, via Acquarone 9, martedì e venerdì dalle 8 alle 12), Sanremo (via Fiume 33, lunedì, martedì e giovedì dalle 13 alle 15 e mercoledì dalle 12.30 alle 14) e Ventimiglia (corso Genova 88, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.45).

Il dottor Mela ha sottolineato l’importanza della prevenzione: “Nell’emisfero australe, dove l’inverno si è appena concluso, si sono registrati molti più casi di influenza rispetto all’anno precedente. Temiamo che anche quest’anno da noi ci possano essere più casi di malattia. Nelle persone sane l’influenza di solito non dà problemi, ma negli anziani o nei pazienti con patologie croniche può causare ricoveri e complicanze respiratorie. Il modo migliore per proteggersi è vaccinarsi tra adesso e metà novembre. Il vaccino è un intramuscolo sicuro, non contiene il virus intero ma solo alcune proteine che stimolano la produzione di anticorpi”.

Accanto alla campagna territoriale, parte in parallelo anche un progetto pilota nelle Malattie Infettive dell’ospedale di Sanremo, annunciato dal dottor Giovanni Cenderello, primario di reparto: “Da ieri i pazienti in dimissione dalle malattie infettive vengono vaccinati per l’influenza. È una strategia definita catch up, cioè di raccolta e motivazione dei pazienti, utile a superare l’esitazione vaccinale. Le malattie infettive diventano così non solo luogo di cura, ma anche di prevenzione. Noi conosciamo le malattie infettive, le sappiamo curare, ma soprattutto a noi piace molto prevenire”.

Una campagna, quindi, che punta a unire prevenzione e consapevolezza, offrendo alla popolazione ligure un accesso facilitato e gratuito al vaccino. Nell’Imperiese, gli operatori si aspettano una risposta positiva: l’obiettivo è arrivare a quota 50 mila vaccinati entro la fine dell’anno, con un inverno più sicuro per tutti.

Le prenotazioni sono aperte online sul sito www.prenotovaccino.regione.liguria.it, tramite Salute Simplex, numero Cup 010 5383400, dal medico di base, pediatra o in farmacia.