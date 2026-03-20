Sanremo acquista 9 nuovi defibrillatori semiautomatici: investimento da oltre 11 mila euro per sicurezza e pronto intervento

Il Comune di Sanremo rafforza la rete di dispositivi salvavita presenti sul territorio. Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ha disposto l’acquisto di nove defibrillatori semiautomatici per un importo complessivo di 11.468,73 euro Iva inclusa. La fornitura è stata affidata direttamente alla ditta Sago Medica srl, con sede a Pieve di Cento (Bologna), per un valore di 9.400,60 euro oltre Iva, come previsto dalle procedure per gli affidamenti sotto soglia stabilite dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

L’acquisto risponde a diverse esigenze dell’amministrazione comunale. In particolare, quattro defibrillatori saranno destinati ad alcune sedi comunali, tra cui CPM, Biblioteca comunale, Servizi sociali e Anagrafe. Gli altri dispositivi serviranno invece a garantire la continuità del servizio dei DAE già installati in città. Come indicato nella determina, infatti, “per la funzionalità di tali apparati, che deve essere costantemente assicurata, è necessario procedere annualmente alla loro revisione senza lasciare la zona scoperta”. I cinque defibrillatori aggiuntivi consentiranno quindi di sostituire temporaneamente quelli prelevati per la manutenzione, evitando che alcune aree rimangano prive di dispositivi salvavita.

L’operazione è collegata anche al nuovo accordo in fase di definizione tra il Comune e l’Azienda Sanitaria Ligure n.1, che prevede “un monitoraggio continuo dei dispositivi cittadini”. La spesa sarà coperta attraverso il “Fondo investimenti diversi” del bilancio comunale 2026, nell’ambito delle risorse destinate alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali. Con questo intervento l’amministrazione punta a rafforzare la rete di defibrillatori pubblici, strumenti fondamentali per intervenire rapidamente in caso di arresto cardiaco e aumentare le possibilità di sopravvivenza dei cittadini.