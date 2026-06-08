Recupero crediti, cybersecurity e AI: CNA Imperia organizza un incontro per aiutare le imprese a crescere

CNA Imperia rinnova il proprio impegno a sostegno delle imprese del territorio promuovendo un importante incontro informativo e operativo dedicato a due temi sempre più strategici per il mondo produttivo: la gestione e il recupero dei crediti commerciali, con particolare attenzione ai rapporti tra Italia e Francia, e le nuove sfide legate alla cybersecurity e all'intelligenza artificiale.

L'appuntamento è in programma sabato 13 giugno alle ore 10.00 e si rivolge a imprenditori, artigiani e professionisti interessati ad acquisire strumenti concreti per proteggere la propria attività, migliorare la gestione finanziaria e affrontare con maggiore consapevolezza le trasformazioni tecnologiche in corso.

Recupero crediti in Francia: focus sulle procedure operative

Uno dei momenti centrali dell'incontro sarà dedicato al tema del recupero crediti nei confronti di soggetti francesi, argomento di particolare interesse per le numerose aziende del Ponente ligure che operano quotidianamente oltreconfine o intrattengono rapporti commerciali con la vicina Costa Azzurra. A guidare l'approfondimento sarà Andrea Giacone di A.V. Security Solving di Cuneo, che illustrerà le principali procedure e gli strumenti disponibili per gestire correttamente i crediti commerciali e intervenire in caso di ritardi o mancati pagamenti. Tra gli aspetti affrontati figurano le differenze normative tra Italia e Francia, le modalità per avviare un recupero credito in ambito transfrontaliero, gli strumenti per interrompere i termini di prescrizione, le procedure stragiudiziali e giudiziali, la valutazione preventiva dell'affidabilità dei clienti e una serie di suggerimenti pratici per prevenire contenziosi e ridurre il rischio di insoluti. Un approfondimento particolarmente utile in una fase economica in cui la tutela della liquidità aziendale rappresenta un fattore decisivo per la competitività e la continuità delle imprese.

Cybersecurity e intelligenza artificiale: opportunità e rischi

La seconda parte dell'incontro vedrà protagonista il dottor Marco Valle, che accompagnerà i partecipanti in un percorso dedicato ai temi della sicurezza informatica e dell'intelligenza artificiale, oggi sempre più centrali nella gestione aziendale. L'intervento offrirà una panoramica concreta sulle principali minacce digitali che colpiscono le imprese, dalle frodi informatiche ai furti di dati, fino ai rischi derivanti da un utilizzo poco consapevole degli strumenti basati sull'AI. Particolare attenzione sarà dedicata alla protezione dei dati aziendali, alla sicurezza delle comunicazioni e delle transazioni commerciali, alla prevenzione degli attacchi informatici e all'utilizzo corretto dell'intelligenza artificiale. Non mancherà inoltre un focus sulle opportunità che queste tecnologie possono offrire in termini di produttività, organizzazione e competitività.

CNA Imperia al fianco delle aziende

«Le imprese oggi si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse, che riguardano non solo la gestione economica e finanziaria, ma anche la sicurezza dei dati e l'innovazione tecnologica», dichiara Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia. «La gestione del rischio d'impresa rappresenta oggi una priorità assoluta. Comprendere come prevenire gli insoluti, come tutelarsi nei rapporti commerciali e come muoversi efficacemente in caso di ritardi o mancati pagamenti significa proteggere la solidità finanziaria delle nostre aziende. Come CNA siamo quotidianamente al fianco degli imprenditori per offrire assistenza, consulenza e strumenti concreti che consentano di lavorare con maggiore serenità e competitività. Questo incontro nasce proprio dall'ascolto delle esigenze delle imprese del territorio e dalla volontà di fornire risposte immediate e professionali a problematiche sempre più attuali». L'iniziativa conferma il ruolo di CNA come punto di riferimento per il tessuto produttivo locale, mettendo a disposizione informazioni aggiornate, competenze specialistiche e strumenti immediatamente applicabili.

Il valore dell'associazione

L'evento rappresenta anche un'occasione per evidenziare il valore dell'appartenenza a CNA. Essere associati significa poter contare non solo sulla rappresentanza degli interessi delle imprese presso le istituzioni, ma anche su un sistema di consulenze, servizi, formazione e aggiornamento continuo. Iniziative come questa, offerte gratuitamente agli associati, testimoniano l'impegno di CNA Imperia nel sostenere concretamente le aziende del territorio attraverso professionalità qualificate, opportunità di crescita e strumenti utili per affrontare un mercato sempre più complesso e competitivo. Associarsi significa entrare a far parte di una rete che tutela, rappresenta e supporta le imprese, trasformando le sfide quotidiane in occasioni di sviluppo e crescita.