Giornata dell’Ambiente e degli Oceani, i Lions di Sanremo in campo per monitorare i fondali delle Ratteghe

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, celebrata il 5 giugno, e della Giornata Mondiale degli Oceani, in programma l’8 giugno, il Lions Club Ufficiali d'Italia Sanremo Alpi Marittime ha promosso una significativa iniziativa dedicata alla tutela dell’ecosistema marino nella Zona Turistica Ricreativa (ZTR) “Le Ratteghe”. L’attività ha rappresentato un importante momento di incontro tra impegno civico, sensibilizzazione ambientale e ricerca scientifica, con l’obiettivo di monitorare lo stato di salute dei fondali e valorizzare un tratto di mare di grande pregio naturalistico.

Protagonista dell’operazione è stata la biologa marina Monica Previati, che si è immersa personalmente nell’area protetta per effettuare un monitoraggio attraverso la tecnica del visual census, un metodo di campionamento visivo che consente di censire le specie marine direttamente nel loro habitat naturale senza arrecare disturbo. Le immersioni sono state realizzate grazie al supporto logistico del Borgo Marina Diving Center A.S.D., che ha messo a disposizione natante, attrezzature e assistenza operativa, guidando le attività in mare. Il monitoraggio ha restituito risultati particolarmente incoraggianti, evidenziando una straordinaria biodiversità nei fondali imperiesi e fornendo dati preziosi per la conoscenza e la tutela dell’ecosistema locale.

«Eventi come questo sono fondamentali sia per la raccolta di dati scientifici, sia per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente marino e delle regole della ZTR», ha sottolineato Monica Previati al termine delle attività. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Lions Club, Costantino Dinielli, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. «Il mio sincero ringraziamento va a quanti hanno reso possibile lo svolgimento dell'iniziativa. Alla biologa marina Monica Previati per aver condiviso con noi le sue conoscenze scientifiche, al nostro vicepresidente Giancarlo Patti per avere proposto e seguito il service e in modo particolare al Borgo Marina Diving Center per avere messo a nostra disposizione la logistica, l'attrezzatura e il natante necessari, ed avere guidato con successo l'operazione», ha dichiarato.

L’iniziativa conferma il ruolo attivo che l’associazionismo locale può svolgere nella protezione del territorio e nella promozione della cultura ambientale. I dati raccolti a “Le Ratteghe” contribuiranno infatti al monitoraggio dell’evoluzione di questo prezioso tratto di costa, ricordando a cittadini e turisti che la salvaguardia del mare passa dal rispetto delle regole e degli equilibri naturali che lo caratterizzano.