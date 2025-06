Giornata mondiale degli oceani, Bordighera presenta il libro sui fondali di Capo Sant’Ampelio (Foto e video)

Un momento di riflessione sull’importanza di mari e oceani per la vita dell’uomo con il vicesindaco Marco Laganà e Bordighera Blu Park che ha presentato la nuova edizione del libro “I fondali di Capo Sant’Ampelio” di Paolo e Matteo Bredy Mastorakis. Realizzato qualche anno fa da due autori giovanissimi, è stato l’ispirazione da cui si è avviato, ormai tre anni fa, il progetto Bordighera Blu Park. Il libro ora è uscito in una nuova edizione che si avvale della consulenza scientifica ed editoriale del team di Bordighera Blu Park. Per l'occasione sono stati approfonditi temi e contenuti che ruotano intorno alla preziosa guida sulle meraviglie dei fondali di Capo Sant’Ampelio. "Presentiamo, nel decennale della prima uscita, la ripubblicazione del libricino in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani" - introduce Alessandra Chiappori, ufficio stampa di Bordighera Blu Park.