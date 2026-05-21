VELANDEM tra Imperia e Sanremo: vela e tandem per abbattere le barriere con lo sport inclusivo in Riviera ligure

Prenderà il via da domani a domenica tra Imperia e Sanremo la prima edizione di VELANDEM, il progetto dedicato a persone non vedenti e ipovedenti che unisce mare, pista ciclabile e attività outdoor per promuovere inclusione, autonomia e benessere. L’iniziativa è organizzata da Handarpermare A.P.S., associazione impegnata da anni nell’organizzazione di navigazioni con finalità ricreative, riabilitative e socializzanti per persone con fragilità fisiche, psichiche e sociali, in collaborazione con il Rotary Club Imperia e con il patrocinio della Città di Imperia.

Per tre giorni i partecipanti vivranno un’esperienza immersiva senza barriere, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e sensibilizzare la comunità sull’importanza dello sport come strumento di inclusione sociale. Il programma prenderà il via venerdì con l’arrivo dei partecipanti e il briefing con gli equipaggi. Sabato è prevista la partenza dal porto di Imperia a bordo delle imbarcazioni di Handarpermare per una navigazione inclusiva lungo la costa fino a Sanremo, con conclusione della serata presso lo Yacht Club Sanremo. Domenica, invece, i partecipanti saranno protagonisti del ritorno in tandem lungo la pista ciclabile della Riviera, accompagnati da volontari ciclisti, con una sosta a San Lorenzo al Mare per il pranzo offerto dal Comune e dalla Pro Loco.

VELANDEM punta a dimostrare come esperienze condivise possano creare relazioni autentiche, abbattere distanze e generare valore umano per tutto il territorio, mettendo al centro la forza dello sport e della natura come strumenti di inclusione. “VELANDEM nasce dal desiderio di offrire un’esperienza autentica, dove il mare, la ciclabile e la nostra Riviera diventano spazi di incontro e libertà” afferma Pietro Pozzoli, presidente dell’associazione Handarpermare. “Il nostro impegno è creare occasioni in cui ogni persona possa sentirsi parte di un percorso comune, senza barriere e con la gioia di condividere il viaggio”.

All’iniziativa è arrivato anche il plauso del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che in un messaggio inviato agli organizzatori ha sottolineato: “Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per la qualità e il valore umano di questo progetto, che contribuisce a diffondere una cultura dell’inclusione sempre più ampia e consapevole”.