Arte e motori, la 'Pole Position' parte da Ventimiglia: Paolo Amico in mostra al Forte dell’Annunziata (Foto e video)

La 'Pole Position' parte da Ventimiglia. Una mostra dal percorso unico tra opere realizzate a penna e timbri, a tema F1, dell’artista di fama internazionale Paolo Amico si potrà, infatti, ammirare al Forte dell’Annunziata dal 31 maggio al 7 giugno dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Si tratta di “Venti-Miglia Pole-Position tra gesto, velocità e distanza disegnata”.

Una mostra personale di Paolo Amico a cura di Patrizia Grigolini. "Un'iniziativa intelligente, di visione, che punta a creare qualcosa in un periodo dell'anno in cui storicamente l'amministrazione e le associazioni non hanno mai pensato di organizzare qualcosa. Sono felice che Ventimiglia Viva abbia pensato di proporre qualcosa in una location di eccellenza che sta dando sempre più soddisfazioni" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Un evento di qualità in un contesto di lavoro e di amministrazione che stiamo facendo per innalzare il flusso di turismo e l'immagine di Ventimiglia".

La mostra sarà animata da due eventi collaterali: un'esposizione di auto d'epoca e un incontro con l'artista che farà una live performance. "La mostra porterà a Ventimiglia arte, emozione e tante persone che potranno così visitare Ventimiglia. Ringrazio l'artista e tutti coloro che hanno lavorato per rendere questo evento bello" - dice il neo assessore Tiziana Faedda - "Invito tutti a partecipare all'evento e a visitare il Forte dell'Annunziata che è un fiore all'occhiello di Ventimiglia".

L'evento è proposto da Ventimiglia Viva con il patrocinio del Comune. "Porto i saluti del presidente di Ventimiglia Viva, Federico Aime, che per motivi di lavoro è fuori Ventimiglia" - dice Elisa De Leo di Ventimiglia Viva - "Un evento di qualità che intende attirare cittadini e turisti. Ringrazio il comune di Ventimiglia compreso l'ufficio manifestazioni, il personale che ci sta aiutando in questi giorni per l'allestimento della mostra, Paolo Amico, gli sponsor, l'associazione Forte Arte Sportello Italia — Chiara, la dottoressa Gandolfi e il sindaco, che hanno creduto in questo progetto, tutte le persone presenti e la stampa che sono qui oggi. È con grande entusiasmo che presentiamo ufficialmente la mostra 'Pole Position', un evento che unisce arte, territorio, visione e promozione turistica in un momento particolarmente significativo per la nostra città. 'Venti-Miglia Pole-Position' nasce dalla volontà di creare qualcosa di unico, capace di parlare a pubblici diversi: agli appassionati di motori, agli amanti dell’arte, ai turisti, ai cittadini e a tutti coloro che credono nel valore della valorizzazione del territorio attraverso eventi di qualità. Questa esposizione non vuole essere soltanto una mostra da visitare ma vuole essere un’esperienza da vivere. Un'occasione per vivere Ventimiglia in modo diverso, respirando un’atmosfera internazionale e dinamica, dando anche un servizio in più ai tanti turisti che proprio quei giorni soggiorneranno nella nostra città in vista del ponte del 2 giugno e ovviamente del Gran Premio di Monaco. Le opere protagoniste della mostra di Paolo Amico hanno una particolarità straordinaria: sono realizzate con penna a sfera e timbri. Una tecnica originale, minuziosa e sorprendente, che dimostra creatività, pazienza e talento. La prima volta che ho visto queste opere ne sono rimasta affascinata e la tentazione di portare questo artista a Ventimiglia è stata fortissima. Le opere saranno soprattutto a tema F1. Come mi piace dire, quest'anno, simbolicamente, la 'pole position' parte da Ventimiglia. La mostra sarà esposta dal 31 maggio al 7 giugno presso la Sala Maccario al Forte dell'Annunziata ma abbiamo anche pensato a due eventi collaterali: il 31 maggio esposizione di auto d’epoca a Cala del Forte, che ringrazio per lo spazio esterno messo a disposizione, e un evento il 3 giugno al Forte dell'Annunziata con incontro con l'artista che farà una live performance. Ci auguriamo che questa mostra possa rappresentare l’inizio di un percorso sempre più importante per Ventimiglia, capace di attrarre attenzione, turismo e nuove progettualità. Vi aspettiamo dal 31 maggio al 7 giugno per vivere insieme 'Pole Position'".

L'artista è noto per la sua originale tecnica realizzata con la penna a sfera. Le sue creazioni raccontano il gesto, la velocità e la tensione dello spazio, elementi che si adattano perfettamente con il mondo delle competizioni automobilistiche. "E' doveroso ringraziare Elisa, ci siamo incontrati mesi fa, Patrizia Grigolini che è la mia gallerista e sostiene il mio lavoro da più di dieci anni, il Comune che ha accolto subito questo progetto, il Mar che ci accoglie e gli sponsor" - afferma l'artista Paolo Amico - "Faccio l'artista ormai da 15 anni. Le mie opere sono caratterizzate dall'utilizzo di penne colorate e procedo sempre per strati, l'uno sull'altro, parto da un tono più chiaro per poi aggiungere uno strato offuscato per ottenere la tonalità desiderata. Le mie opere possono sembrare fotografie, ritraggo paesaggi notturni, ritratti e disegni. Nella mostra abbiamo cercato di trovare un fil rouge che potesse unire le mie opere, la F1 e Ventimiglia. Con le penne percorro distanze, il nome Ventimiglia è stato scomposto in 'Venti-Miglia'. Le opere saranno suddivise in opere che parlano del tema di F1 e anche opere a me più care mescolate tra loro. Vi saranno anche due occasioni importanti: il 31 maggio è prevista un'esposizione di auto d’epoca mentre il 3 giugno vi saranno un incontro e una live performance con me in cui potrete vedere attivamente come lavoro in loco".

Arte e motori si incontreranno, perciò, al Forte dell'Annunziata. "La location, che è in una posizione baricentrica, si inserisce in tante esperienze. Questa è la 38esima mostra che ospitiamo" - fa sapere Daniela Gandolfi del Mar di Ventimiglia - "Il Forte dell'Annunziata è una grande eccellenza di Ventimiglia che ha nella sua posizione una sua vocazione internazionale. Per noi è un passo in più. E' molto gratificante come è stata concepita l'iniziativa".

L'intento dell'evento è quello di riuscire a coinvolgere il grande flusso di appassionati di Formula uno. "Il nostro obiettivo è quello di promuovere relazioni bilaterali sia in campo economico che artistico e, quindi, con orgoglio e onore siamo sponsor e co-organizzatori dell'iniziativa che riteniamo originale" - dichiara Fabrizio Carbone di Sportello Italia Monaco - "Ringrazio il sindaco, il Mar, Ventimiglia Viva e tutti i presenti".

Il progetto nasce da un'idea di Elisa De Leo su impulso di Chiara Osnago Gadda. "Ho voluto questo evento. L'idea è nata con Elisa dopo aver ammirato alcune opere dell'artista a Milano. Da lì è nato lo spunto di riproporre la mostra a Ventimiglia visto che è la porta d'Europa ed è un territorio meraviglioso che amo e porto nel cuore" - svela Chiara Osnago Gadda di Sportello Italia Monaco - "Sportello Italia Monaco tra gli obiettivi principali ha quello di fare promozione culturale, territoriale e dei talenti italiani. Mi auguro che sia il primo di molti eventi in concomitanza del Gran Premio. Essendo la porta d'Europa, Ventimiglia è la porta di collaborazione tra i territori. Vi sono sponsor non solo locali ma anche provenienti dal Piemonte, da tutta la Liguria e dalla Francia. Sosteniamo dunque 'Pole Position' per promuovere gli scambi culturali tra il Principato di Monaco e la Riviera Ligure sfruttando l'enorme richiamo internazionale del Gran Premio di Monaco. Ringrazio l'amministrazione comunale e il museo per la collaborazione".