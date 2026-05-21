Bordighera, screening della glicemia dei Lions alla 50° Marcia delle Palme (Foto)

Screening della glicemia a Bordighera in occasione della 50° Marcia delle Palme. Sono stati organizzati, domenica mattina, dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host e dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi sulla Spianata del Capo.

"Abbiamo dato la possibilità ai concorrenti e ai partecipanti alla Marcia delle Palme di effettuare un test rapido di misurazione della glicemia nel sangue, da effettuarsi come prevenzione dal diabete e di altre patologie" - dicono i Lions - "Il service ha avuto un grande successo con la partecipazione di circa 150 persone che hanno effettuato il percorso della camminata di circa 12 km per i sentieri dell’entroterra di Bordighera".

"I test hanno dimostrato che dopo l’attività fisica i valori della glicemia hanno subito sempre un netto calo, a dimostrazione di quanto un'attività fisica moderata sia di valido supporto al nostro stato di salute" - sottolineano i Lions - "Per l'occasione erano presenti i due presidenti dei club Lions Silvano Croese e Axl Roberto Ferrandini e i dottori Roberto Ervo e Mimma Espugnato, che hanno supervisionato i test. Un ringraziamento va a tutti i soci che hanno partecipato attivamente alla buona riuscita dell’evento, alla dottoressa Barbara Bonino e all'infermiera Paola Costamagna. Un particolare ringraziamento va, infine, ad Alessandro Ciricosta che ha ideato e organizzato il service".