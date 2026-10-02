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Sanità | 02 ottobre 2026, 11:11

L'assessore regionale Massimo Nicolò visita l'ospedale di Bordighera (Foto)

Accompagnato da autorità civili, locali e regionali

L'assessore regionale Massimo Nicolò visita l'ospedale di Bordighera (Foto)

L'assessore regionale Massimo Nicolò visita l'ospedale Saint Charles a Bordighera.

Accompagnato dal sindaco Marzia Baldassare, dal vicesindaco Giuseppe Trucchi, che ha voluto e organizzato l'incontro, da una parte dell'Amministrazione comunale, l'assessore regionale alla Sanità, alle Politiche socio-sanitarie, al Sociale e Terzo Settore ha visitato la struttura ospedaliera e incontrato il personale medico e infermieristico.

Per l'occasione erano presenti anche il consigliere regionale Armando Biasi, i consiglieri comunali di minoranza Massimiliano Iacobucci e Veronica Albanese, alcuni sindaci del comprensorio intemelio, alcuni rappresentanti di associazioni del territorio, la dama ai meriti di Savoia, facente parte del comitato Gvm, e volontaria della Croce Verde Intemelia Patrizia Bottiglieri.

 

 

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Elisa Colli

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