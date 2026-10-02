Bordighera, l'assessore regionale Massimo Nicolò incontra i consiglieri comunali di minoranza (Foto)

L'assessore regionale Massimo Nicolò incontra i consiglieri comunali di minoranza a Bordighera Massimiliano Iacobucci, Veronica Albanese, Davide Sattanino e Martina Sferrazza e l'ex sindaco Giacomo Pallanca all'hotel Parigi.
Un momento di confronto tra la minoranza della città delle palme e l'assessore regionale alla Sanità, alle Politiche socio-sanitarie, al Sociale e Terzo Settore sulle problematiche riscontrate a Bordighera, in particolar modo sull'ospedale.
Una tappa prima della visita dell'assessore Nicolò all'ospedale Saint Charles a Bordighera e all'incontro con i sindaci del comprensorio presso villa Regina Margherita previsti nella mattinata odierna.