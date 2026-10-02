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Politica | 02 ottobre 2026, 10:05

Bordighera, l'assessore regionale Massimo Nicolò incontra i consiglieri comunali di minoranza (Foto)

Momento di confronto prima della visita all'ospedale Saint Charles e all'incontro con i sindaci

Bordighera, l'assessore regionale Massimo Nicolò incontra i consiglieri comunali di minoranza (Foto)

L'assessore regionale Massimo Nicolò incontra i consiglieri comunali di minoranza a Bordighera Massimiliano Iacobucci, Veronica Albanese, Davide Sattanino e Martina Sferrazza e l'ex sindaco Giacomo Pallanca all'hotel Parigi.

Un momento di confronto tra la minoranza della città delle palme e l'assessore regionale alla Sanità, alle Politiche socio-sanitarie, al Sociale e Terzo Settore sulle problematiche riscontrate a Bordighera, in particolar modo sull'ospedale. 

Una tappa prima della visita dell'assessore Nicolò all'ospedale Saint Charles a Bordighera e all'incontro con i sindaci del comprensorio presso villa Regina Margherita previsti nella mattinata odierna.

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Elisa Colli

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