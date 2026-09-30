Screening ortottici gratuiti per i bambini: il 10 ottobre nuovo appuntamento a Sanremo

Un piccolo controllo può fare una grande differenza nella crescita e nella salute di un bambino. È questo il principio alla base della campagna di prevenzione visiva promossa dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di Imperia, che dal 2023 offre gratuitamente alle famiglie della provincia screening ortottici dedicati ai bambini dai 3 agli 11 anni. Un progetto nato con il patrocinio dell'ASL1 Imperiese e grazie al sostegno dei Lions Club del Distretto 108Ia3, che nel corso degli anni ha continuato a raccogliere l'interesse delle famiglie.

I controlli vengono organizzati gratuitamente e su appuntamento, con cadenza mensile e alternata nelle due sedi territoriali dell'UICI: a Imperia, in via Tommaso Schiva 56, e a Sanremo, in via Pallavicino 4. L'iniziativa è rivolta a tutti i bambini nella fascia compresa tra i 3 e gli 11 anni, anche in assenza di disturbi o problemi visivi apparentemente evidenti. Proprio la possibilità di intercettare precocemente eventuali anomalie rappresenta uno degli aspetti centrali della campagna, considerando che alcuni problemi possono non essere immediatamente riconoscibili dalle famiglie.

Lo screening ortottico permette infatti di individuare eventuali problematiche come l'ambliopia, il cosiddetto 'occhio pigro', lo strabismo e i difetti refrattivi, oltre ad altre alterazioni dello sviluppo della funzione visiva. L'obiettivo è intervenire in una fase precoce, quando un eventuale approfondimento può contribuire a favorire il corretto sviluppo del sistema visivo. Un'attenzione che può accompagnare il bambino anche nel proprio percorso di crescita e scolastico, attraverso un controllo semplice e accessibile che non comporta alcun costo per le famiglie.

Il prossimo appuntamento a Sanremo

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 10 ottobre nella sede UICI di Sanremo, in via Pallavicino 4. Sono ancora disponibili diversi posti e l'associazione invita quindi le famiglie interessate a contattare il coordinatore della campagna per fissare il controllo. Per prenotare è possibile rivolgersi a Cesare Longordo, al numero 347 2754456. Lo screening è completamente gratuito e rappresenta un'opportunità aperta alle famiglie della provincia per dedicare qualche minuto alla prevenzione della salute visiva dei propri figli.

Il progetto non si ferma al primo controllo. Qualora durante lo screening vengano riscontrate anomalie che rendano necessario un approfondimento, alla famiglia viene consigliata una visita oculistica specialistica. Nel caso in cui i genitori non dispongano di un oculista di fiducia, nell'ambito dell'iniziativa è possibile usufruire gratuitamente della visita della dottoressa Nadia Pollarolo, con la quale l'UICI di Imperia è convenzionata. Un percorso che consente quindi di accompagnare le famiglie anche nella fase successiva all'individuazione di una possibile problematica.

Particolare attenzione viene inoltre riservata alle situazioni di difficoltà economica. Se, a seguito degli approfondimenti specialistici, al bambino viene prescritta una correzione ottica, attraverso il sostegno dei Lions Club può essere garantita, nei casi previsti dal progetto, anche la fornitura gratuita degli occhiali. In questo modo la campagna punta a fare della prevenzione uno strumento concreto di sostegno alle famiglie, evitando che eventuali difficoltà economiche possano rappresentare un ostacolo nell'accesso alle cure e agli ausili necessari.

Un progetto nato nel 2023

La campagna era stata presentata dall'UICI di Imperia nell'estate del 2023 con lo slogan "Prevenire è meglio che curare", dando il via ai primi controlli nel settembre dello stesso anno nella sede di via Schiva a Imperia. L'interesse delle famiglie era emerso già nelle prime settimane: nell'ottobre 2023, dopo una prima giornata durante la quale erano stati effettuati 16 controlli, gli appuntamenti risultavano già esauriti fino alla fine dell'anno. Da allora l'attività è proseguita, coinvolgendo anche la sede sanremese e alternando mensilmente le due sedi territoriali.

Anche il Distretto Lions 108Ia3 ha inserito lo screening tra le iniziative dedicate alla prevenzione della vista realizzate insieme all'UICI. Un sostegno che ha consentito alla campagna di proseguire nel tempo e di mantenere la gratuità dei controlli. Il presidente della Sezione Territoriale UICI di Imperia, Fabrizio D'Alessandro, sottolinea l'importanza di continuare a investire sulla prevenzione: "La prevenzione visiva – sottolinea il presidente – è un investimento concreto sul futuro dei nostri bambini. Siamo particolarmente orgogliosi di poter continuare, anno dopo anno, un progetto nato nel 2023 e che mette gratuitamente a disposizione delle famiglie un'opportunità importante per la salute dei più piccoli".

L'UICI di Imperia rinnova quindi l'invito alle famiglie a cogliere questa opportunità, soprattutto quando il bambino non manifesta apparentemente alcun problema. La prevenzione visiva, infatti, può consentire di individuare tempestivamente situazioni che altrimenti rischierebbero di passare inosservate. Per informazioni e prenotazioni dello screening ortottico del 10 ottobre a Sanremo è possibile contattare Cesare Longordo, coordinatore della campagna, al numero 347 2754456.