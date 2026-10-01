FrecciaRosa, la stazione di Sanremo si illumina di rosa: la prevenzione oncologica viaggia sui treni

La stazione ferroviaria di Sanremo si tinge di rosa per richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori. È una delle 40 stazioni RFI che, nelle serate del 30 settembre e del 1° ottobre a partire dalle 20, vengono illuminate di rosa nell'ambito di FrecciaRosa, il progetto promosso da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Un'iniziativa che coinvolge anche il Ponente ligure e che porta idealmente il messaggio della prevenzione nel cuore della città dei fiori. L'obiettivo è sensibilizzare cittadini e viaggiatori sull'importanza di prendersi cura della propria salute, attraverso corretti stili di vita, controlli e programmi di screening.

FrecciaRosa torna quest'anno per il sedicesimo anno consecutivo, confermando il legame tra la rete ferroviaria e una campagna di sensibilizzazione che punta a raggiungere un pubblico il più ampio possibile. Per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, sui treni Frecciarossa, Intercity e Regionali di Trenitalia sarà possibile ricevere gratuitamente informazioni e consulenze mediche sulla prevenzione oncologica. Il servizio sarà disponibile sulle tratte individuate da Trenitalia e vedrà la presenza di professionisti messi a disposizione da AIOM. A bordo sarà inoltre possibile prenotare teleconsulti per approfondire successivamente dubbi e indicazioni con le strutture del Servizio sanitario nazionale.

A Sanremo, quindi, il messaggio della campagna arriva direttamente attraverso uno dei luoghi di passaggio più importanti della città. L'illuminazione della stazione rappresenta un elemento simbolico, pensato per portare il tema della prevenzione fuori dagli ospedali e dagli ambulatori, negli spazi frequentati quotidianamente da cittadini e viaggiatori. Le 40 stazioni coinvolte in Italia saranno protagoniste di questa speciale accensione nelle due serate, creando una vera e propria rete nazionale di sensibilizzazione. Un'iniziativa che, anche in Liguria, vuole ricordare quanto sia importante non rimandare controlli e screening e rivolgersi ai servizi sanitari secondo le indicazioni previste.

"Il Gruppo FS conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura della prevenzione e della salute, mettendo la propria rete e i propri treni al servizio delle persone", ha dichiarato Francesca Stacchiotti, Chief People, Culture and Transformation Officer del Gruppo FS. "Da sedici anni portiamo questo messaggio nei luoghi attraversati quotidianamente da milioni di viaggiatori, con l'obiettivo di rendere l'informazione e la prevenzione sempre più accessibili e vicine alle comunità". Quest'anno, accanto alle attività a bordo, il progetto si amplia anche sul territorio con nuove tappe e con l'illuminazione delle 40 stazioni RFI, tra cui appunto quella di Sanremo.

Il progetto non si limita però alla sensibilizzazione sul tumore della mammella, pur mantenendo particolare attenzione alla prevenzione oncologica femminile. Fondazione IncontraDonna sottolinea infatti l'importanza degli stili di vita sani e della prevenzione rispetto alle principali patologie oncologiche. "Ottobre sarà anche nel 2026 un mese interamente dedicato alla prevenzione del tumore del seno e di tutte le altre principali patologie oncologiche", ha spiegato Adriana Bonifacino, fondatrice della Fondazione. Tra i temi indicati quest'anno c'è anche la salute metabolica e il problema dell'obesità, considerati strettamente collegati al rischio di numerose forme tumorali.

Secondo i dati diffusi nell'ambito della campagna, in Italia ogni anno vengono diagnosticati oltre 390mila nuovi casi di tumore, circa 176mila dei quali riguardano le donne. Oltre 70mila casi potrebbero essere evitati attraverso stili di vita più sani e una maggiore adesione ai programmi di prevenzione e diagnosi precoce. Particolare attenzione viene dedicata al carcinoma mammario, la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione femminile, che nel 2025 ha interessato oltre 53mila donne. La diagnosi precoce resta quindi uno degli strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente e per questo la campagna punta a incentivare la partecipazione agli screening organizzati dalle Regioni.

Anche sui treni che attraversano la Liguria potranno quindi arrivare informazioni e consigli utili. Medici e volontari di Fondazione IncontraDonna saranno presenti a bordo per distribuire il "Vademecum Salute", realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute. Il materiale sarà disponibile anche in formato digitale e in diverse lingue, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico il più ampio possibile. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il quarto anno consecutivo, ha ottenuto anche la Medaglia del Presidente della Repubblica.

La campagna coinvolge inoltre altri territori e luoghi di lavoro ferroviari: quest'anno le attività di prevenzione "a terra" si estendono per la prima volta alla stazione RFI di Cosenza e allo scalo FS Logistix di Sampierdarena, a Genova, oltre all'appuntamento già previsto allo scalo di San Lorenzo a Roma. La presenza della stazione di Sanremo tra i 40 scali illuminati di rosa porta così anche nel Ponente ligure un messaggio che punta sulla prevenzione come strumento di tutela della salute. Un invito rivolto a cittadini, lavoratori e viaggiatori a non trascurare controlli e screening e a rivolgersi ai servizi sanitari per le indicazioni appropriate.