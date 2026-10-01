Acea Acqua Edu Camp arriva in Liguria: in provincia studenti protagonisti tra acqua, ambiente, sport e vela

Per la prima volta Acea Acqua Edu Camp arriva in Liguria, portando a Imperia un percorso dedicato alle nuove generazioni e alla sensibilizzazione sul valore dell'acqua, sulla tutela dell'ambiente e sull'uso sostenibile della risorsa idrica. Protagonisti della giornata sono gli studenti dell'Istituto Comprensivo Littardi di Imperia e dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, coinvolti da Rivieracqua, gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Imperiese, in una serie di attività formative ed esperienziali.

La tappa ligure rientra nel progetto "Acea Scuola - Educazione Idrica a.s. 2025-2026", sviluppato nell'ambito del Protocollo d'Intesa triennale sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e Acea. L'obiettivo è quello di costruire tra gli studenti una maggiore consapevolezza sull'importanza dell'acqua e promuovere una cultura fondata sull'uso responsabile di una risorsa essenziale. Il percorso alterna approfondimenti, attività ludico-scientifiche, quiz e giochi immersivi, oltre alla possibilità di visitare gli impianti Acea e di partecipare a un contest finale attraverso la realizzazione di un cortometraggio.

Giunto alla seconda edizione e oggi esteso a livello nazionale, il progetto ha coinvolto oltre 500 istituti scolastici e più di 30mila studenti in tutta Italia. L'ingresso della Liguria rappresenta una delle novità dell'edizione 2026 e rafforza il rapporto tra il progetto nazionale promosso da Acea e i territori nei quali il gruppo è presente attraverso le proprie realtà operative. In Liguria il riferimento è Rivieracqua, impegnata nella gestione del servizio idrico e nella tutela di una risorsa centrale per il territorio e per le comunità locali.

La giornata è stata pensata per unire formazione, inclusione, sport e divertimento. I ragazzi sono stati coinvolti in attività a terra attraverso giochi educational e momenti dedicati alla tutela dell'acqua e dell'ambiente, per poi spostarsi in mare e salire a bordo di imbarcazioni, apprendendo anche i primi rudimenti della conduzione velica. Un'esperienza diretta e partecipativa, quindi, attraverso la quale avvicinare i più giovani ai temi della sostenibilità utilizzando un linguaggio semplice e attività capaci di stimolare collaborazione e spirito di squadra.

"Siamo particolarmente felici di poter ospitare per la prima volta in Liguria l'Acea Acqua Edu Camp, iniziativa che porta sul nostro territorio un importante percorso di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni", ha affermato Giuseppe Torno, presidente di Rivieracqua. "In Rivieracqua – ha proseguito Torno –, crediamo che educare i più giovani al valore dell'acqua significhi promuovere consapevolezza verso una risorsa essenziale per la vita e il futuro delle comunità, la cui tutela passa dal riconoscerla come un bene condiviso e dalla consapevolezza che la sua preservazione è responsabilità di tutti". Il presidente ha quindi sottolineato l'importanza della collaborazione con Acea, le istituzioni e gli enti del territorio per sviluppare iniziative capaci di rafforzare il rapporto con le comunità locali.

Sulla stessa linea Giuseppe Testa, amministratore delegato di Rivieracqua, che ha evidenziato il valore educativo dell'iniziativa. "La sensibilizzazione sui temi ambientali e sull'uso consapevole delle risorse rappresenta un percorso importante, che richiede attenzione e continuità", ha dichiarato. "Per Rivieracqua – ha continuato Testa –, in quanto gestore del servizio idrico, contribuire alla tutela della risorsa idrica significa anche rafforzare il dialogo con il territorio e con le nuove generazioni, coinvolgendole concretamente su un bene essenziale come l'acqua". Da qui la scelta, insieme ad Acea, di portare quest'anno a Imperia il progetto Acea Scuola e il tour Acea Acqua Edu Camp.

A portare il saluto dell'amministrazione comunale di Imperia è stata Laura Gandolfo, assessore all'Ambiente, in rappresentanza del sindaco Claudio Scajola. "È un piacere essere qui oggi in rappresentanza del sindaco Claudio Scajola per salutare i bambini che partecipano al primo 'Acea Acqua Edu Camp' in Liguria e a Imperia", ha commentato Gandolfo. "Questa iniziativa è fondamentale per far acquisire alle nuove generazioni la consapevolezza e la conoscenza sull'importanza di un uso responsabile dell'acqua, un bene prezioso che, oggi, di fronte alle sfide dei cambiamenti climatici, richiede ancora più attenzione, rispetto e tutela da parte di tutti noi".

L'appuntamento imperiese diventa così anche un'occasione per avvicinare concretamente gli studenti alla gestione della risorsa idrica, trasformando un tema ambientale spesso affrontato sui banchi di scuola in un'esperienza fatta di giochi, attività, sport e confronto. Un percorso che punta a lasciare ai ragazzi non soltanto nuove conoscenze, ma anche una maggiore consapevolezza del ruolo che ciascuno può avere nella tutela dell'acqua e dell'ambiente.