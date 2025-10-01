Settembre da record al Casinò di Sanremo (+7% di incassi rispetto al 2024): pioggia di premi milionari e grandi eventi

Il mese di settembre si è chiuso con numeri da incorniciare per il Casinò di Sanremo, che tra vincite straordinarie, eventi culturali e appuntamenti sportivi ha registrato risultati in forte crescita, confermando la sua centralità nel panorama dell’intrattenimento nazionale. Il colpo più eclatante è arrivato sui tavoli del Texas Hold’em Poker, dove un giocatore ligure ha portato a casa ben 168.500 euro grazie a una “scala reale di picche”. Pochi giorni dopo, la “Dea Fortuna” si è nuovamente manifestata, con un jackpot da 26.000 euro ottenuto con un poker di regine da un affezionato turista della Riviera di Ponente.

Le slot machine hanno fatto la loro parte, regalando emozioni e vincite a raffica. A settembre sono state installate dodici nuove macchine per ampliare l’offerta e accrescere le possibilità di divertimento. Il montepremi mensile complessivo ha toccato quota un milione di euro, distribuito in centinaia di premi. Tra le storie più curiose spicca quella di una signora francese che, giocando con una slot da un solo centesimo, si è aggiudicata 25.200 euro. Dall’inizio dell’anno, il Casinò ha distribuito premi superiori a 5.000 euro per un totale di 10,4 milioni di euro solo attraverso le slot machines. Le sale hanno accolto a settembre 16.400 clienti, portando il totale annuale oltre le 181.000 presenze. Un risultato favorito anche dai tornei giornalieri di poker inseriti nella rassegna Texas Poker Series, che continuerà per tutto ottobre fino a culminare nel prestigioso Sanremo Poker Cup Silver Edition, in programma dal 21 al 26 ottobre e già in grado di attirare numerose adesioni. Non mancano le attese per l’autunno: dal 21 novembre al 1° dicembre il Casinò ospiterà infatti il ritorno delle World Series of Poker Circuit (WSOP), uno degli eventi pokeristici più importanti a livello internazionale.

Settembre non è stato solo gioco e fortuna. Grande successo ha riscosso la mostra “Omaggio al Principe Ranieri III di Monaco”, inaugurata dal Principe Alberto, che ha richiamato oltre un migliaio di visitatori, molti dei quali francesi che hanno poi scelto di intrattenersi nelle sale da gioco. L’esposizione, protratta per dieci giorni, ha richiamato pubblico da tutta la Liguria e dal Basso Piemonte. Alle manifestazioni culturali si sono affiancate cene di gala legate a eventi sportivi di rilievo internazionale, come il Sanremo Padel Tour e l’International Italian Dragon Cup 2025, che hanno visto la partecipazione di sportivi di caratura internazionale. Molto apprezzate anche le serate “over booking”, con spettacoli di artisti affermati che hanno arricchito il cartellone estivo. L’ultimo appuntamento della stagione ha avuto come protagonista il trasformista e musicista Dario Ballantini, accompagnato dalla Gianni Caltran Band.

Con la chiusura del ciclo estivo, la programmazione autunnale si è aperta il 4 ottobre con la “Serata Spagnola” al Roof Garden, evento che ha unito musica e sapori mediterranei grazie alla collaborazione con lo chef Fabiano Biamonti.

“Si tratta di momenti di aggregazione di grande importanza che qualificano la capacità di ospitalità della Casa da Gioco, moltiplicatori di presenze anche nelle sale, strumento per consolidare il brand aziendale nelle più diversificate aree di interesse”, affermano i componenti del Consiglio di Amministrazione del Casinò di Sanremo. “Concludendo ringraziamo i dipendenti per l’impegno profuso teso a realizzare questi importanti risultati, diamo il benvenuto ai nostri visitatori per cui stiamo preparando sempre nuovi momenti di divertimento e ci congratuliamo con i numerosi fortunati clienti, ricordando che bisogna sempre giocare in modo responsabile”.

A coronare il mese di successi, anche gli introiti hanno fatto registrare un incremento significativo: il Casinò ha chiuso settembre con 4,5 milioni di euro di incassi, pari a un +7% rispetto allo stesso mese del 2024. Di questi, 715.000 euro provengono dai Giochi Tradizionali, mentre le slot machines hanno totalizzato 3.854.000 euro. Il risultato porta l’incasso complessivo dei primi nove mesi del 2025 a quota 43,8 milioni di euro, con un incremento del +13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.