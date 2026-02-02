Festival di Sanremo 2026, ecco il piano navette: 700 parcheggi, viabilità potenziata e una web app per i visitatori (Foto)

A venti giorni dall'inzio del Festival Sanremo si accinge a ultimare i preparativi per accogliere in cttà migliaia e migliaia di turisti e appassionati per l'evento più importante dell'anno. Novità di questo 2026, come già anticipato, sarà la realizzazione di un sistema di navette bus per permettere gli spostamenti in città con collegamento anche su Ospedaletti e Taggia, cercando così di ridurre il congestionamento della viabilità cittadina.

Al centro di questo l'incontro che si è tenuto in Sala specchi a Palazzo Bellevue, dove l'assessore al turismo Alessandro Sindoni ha presieduto una nuova riunione con il direttore di Amaie Energia Sergio Tommasini (la partecipata è anche affidataria della ciclabile), il comandante della polizia locale Fulvio Asconio, il consigliere comunale Luca Marvaldi e i responsabili degli uffici comunali, in modo da limare gli ultimi dettagli su quella che sarà una novità assoluta per la città. Il progetto ha preso il via a fine di ottobre con la prima riunione: un lavoro di quasi quattro mesi che oggi sembra prossimo a conclusione.

Il tracciato sarà suddiviso in due tronconi. Il primo tratto interesserà il percorso da Arma di Taggia (in particolare dalla Darsena) fino a via Anselmi: qui le navette procederanno fino al punto di inversione per poi rientrare sullo stesso asse. Da via Anselmi fino alla rotatoria di piazza Cesare Battisti, la circolazione sulla pista ciclabile resterà regolare, senza particolari limitazioni. Nel secondo tratto, dalla rotatoria di piazza Cesare Battisti fino a Pian di Poma, prima del campo di atletica, la circolazione sarà invece regolata in modo selettivo: l’accesso sarà consentito alle navette autorizzate e ad alcuni mezzi indicati dalla Rai per esigenze logistiche.

A entrare nel dettaglio del funzionamento del servizio, al termine della riunione, sono stati l’assessore Sindoni e il consigliere Marvaldi: "Il servizio navetta partirà dal 23, con orari dalla 14.30 alle 2. Ci saranno sei navette, quattro nel tratto da Arma e due nel tratto di Pian di Poma, con ulteriori tre di emergenza pronte a essere messe in campo in caso di necessità. Gli accessi saranno possibili dalle zone dei parcheggi. In totale ci saranno sei parcheggi che interesseranno la tratta della ciclabile, per una disponibilità complessiva di circa 700 posti auto".

Un aspetto centrale del progetto riguarda le modalità di utilizzo del servizio: "A poter usufruire della navetta sarà solamente chi parcheggia l’auto: la sosta sarà di 20 euro e a chi parcheggia sarà lasciato un braccialetto che permette di salire sulla navetta. Oltre alle navette, la tratta prevederà anche la presenza di un numero limitato di taxi dietro alle navette".

Per quanto riguarda le frequenze "il passaggio nel tratto da levante a ponente sarà ogni 12 minuti, dall’altro lato ogni dieci". Nei prossimi giorni prenderà inoltre il via il piano di comunicazione: "Verranno messi sulle strade e all’uscita dell’autostrada degli infopoint attraverso cui inquadrare un QR code con cui consultare una web app (che dovrebbe essere lanciata nei prossimi giorni) per seguire la tratta e individuare i parcheggi collegati, attraverso un sistema di geolocalizzazione".

A supporto del sistema saranno presenti anche circa settanta steward: "Saranno direttamente sulla strada, appartenenti a varie associazioni di volontari del territorio, e aiuteranno la viabilità rimanendo in costante dialogo tra loro, così da avere una panoramica sempre aggiornata dello stato di occupazione dei parcheggi e indirizzare il traffico, contribuendo a decongestionarlo".

Sempre sul fronte viabilità, è prevista anche una modifica importante: "Ci sarà l’inversione di marcia in corso Trento e Trieste, per il quale la tratta dovrebbe essere invertita in prova nei prossimi giorni: una scelta fatta anche alla luce dell’apertura della passeggiata di corso Salvo d’Acquisto, che permetterà di ricavare decine di posti supplementari".

“Questo piano rappresenta una novità importante, con la quale renderemo più agevole l’accesso al centro per le tantissime persone che giungeranno a Sanremo per vivere da vicino la settimana del Festival della Canzone Italiana. L’obiettivo è infatti quello di alleggerire il traffico, consentendo collegamenti comodi e sicuri dai parcheggi presenti alle due estremità della città” aggiunge il sindaco Alessandro Mager.