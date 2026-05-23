Memorial Day SAP 2026 a Imperia: sangue donato e memoria condivisa nel ricordo delle vittime di mafia e terrorismo

Nel segno della memoria, della solidarietà e del senso dello Stato, la mattinata di venerdì 22 maggio ha visto la Questura di Imperia protagonista del Memorial Day SAP 2026, iniziativa nazionale dedicata al ricordo delle vittime della mafia, del terrorismo, della criminalità e del dovere, nel XXXIV anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

L’evento, promosso dal Sindacato Autonomo di Polizia e organizzato dalla Segreteria Provinciale SAP di Imperia, si è svolto con la partecipazione della Questura e della Polizia di Stato, in collaborazione con i Donatorinati della Polizia di Stato Liguria e con FIDAS Imperia. Dalle 7.30 alle 11, in Piazza Duomo davanti alla Questura, è stata presente l’autoemoteca della FIDAS imperiese per una raccolta straordinaria di sangue alla quale hanno aderito numerosi appartenenti alla Polizia di Stato, personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno e cittadini.

L’iniziativa si inserisce nella campagna dal forte valore simbolico “Dal sangue versato al sangue donato”, un messaggio che ha trasformato il ricordo delle vittime in un gesto concreto di aiuto e vicinanza verso chi ha bisogno. A testimoniare personalmente l’importanza dell’iniziativa è stato anche il Questore di Imperia Andrea Lo Iacono, che ha donato il sangue insieme a poliziotti e dipendenti dell’Amministrazione, condividendo un gesto semplice ma dal profondo valore umano e sociale.

Nel corso della mattinata si è svolta inoltre una breve cerimonia commemorativa nel cortile della Questura, con la deposizione di una corona di fiori presso la stele dedicata alle vittime della criminalità e del terrorismo. La giornata ha così unito memoria, legalità, solidarietà e vicinanza alla cittadinanza, confermando il ruolo della Questura di Imperia come presidio di servizio e impegno civile al fianco della comunità.