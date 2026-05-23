Parcheggio in corso Genova, Ventimiglia apre la seconda porzione: disponibili altri 408 nuovi posti auto (Foto)

Nuovi parcheggi in corso Genova. Questa mattina il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta hanno ufficialmente aperto la seconda porzione del posteggio realizzato nell’ex area ferroviaria mettendo così a disposizione della cittadinanza e dei turisti ulteriori 408 posti auto, che si aggiungono ai 307 già inaugurati nelle settimane precedenti.

“Complessivamente risultano quindi già disponibili 715 posti auto, rappresentando una vera e propria boccata d’ossigeno per il tessuto commerciale, turistico e cittadino di Ventimiglia, soprattutto in vista dell’avvio della stagione estiva" - dice il sindaco Flavio Di Muro - “Proseguono intanto le lavorazioni per il completamento dell’intervento”.

“Nelle prossime settimane saranno infatti ultimati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria prevista poco prima del Teatro Romano, oltre all’apertura definitiva della porzione più a levante dell’area, che consentirà di mettere ulteriormente a disposizione circa 107 posti auto aggiuntivi” - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - “L’intervento rappresenta una delle opere più rilevanti in termini di accessibilità e viabilità cittadina, con l’obiettivo di migliorare la fruizione del centro urbano, sostenere le attività economiche e offrire nuovi spazi di sosta a residenti, lavoratori e visitatori”.