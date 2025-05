Mercato annonario, la Cna espone l'idea del consorzio per rilanciare l'area. Tra le idee la creazione di uno spazio gastronomico (Foto)

Il Mercato Annonario di Sanremo è ormai a un bivio: i tanti anni di immobilismo che hanno caratterizzato l'area hanno spinto tutti gli enti interesati a riflessioni su coe provare a rilanciare l'area ed ecco che da Cna arriva una nuova proposta, che mira nel contempo a preservare la storia della sua struttura e a dare un'innovazione funzionale.

Il piano proposto, esposto dal segretario Cna di Imperia Luciano Vazzano, dal responsabile provinciale per commercio e turismo Giuseppe Faraldi e dall'architetto Claudio Moraglia, è quello di andare a modificare l'architettura interna dello spazio, creando un'area di ristoro, ricavabile sfruttando anche i banchi che in questo momento non sono utilizzati. In quest’area, che si svilupperebbe laddove in passato era previsto un bar mai realizzato, si potrebbero consumare cibi e bevande acquistati dagli altri operatori o direttamente in loco, con l’introduzione di food box e strutture per la somministrazione. "La nostra idea è portare un'evoluzione al mercato - spiega Faraldi - senza però andarlo a privare di quella che è la sua identità". Si tratta di un'idea che già in precedenza era circolata per dare un nuovo volto al mercato e andrebbe a ricalcare quello che si vede nei mercati delle grandi città italiane ed europee, dove la compravendita di prodotti alimentari è ormai stabilmente accompagnata dalla somministrazione di prodotti consumabili in loco.

Il cuore della proposta è però la nascita di un consorzio di gestione, che consentirebbe una nuova modalità di dialogo con il Comune. “Un consorzio – spiegano i promotori – potrebbe partecipare a bandi, curare la gestione degli spazi, rilanciare l’immagine del mercato e avere la possibilità di scegliere anche gli operatori esterni”. Un punto non secondario, visto che le concessioni, in caso di approvazione, passerebbero direttamente al consorzio stesso. Ma l’adesione al consorzio non è scontata: è necessaria la maggioranza tra i gestori dei banchi e molti restano scettici, complice la sfiducia accumulata nel tempo.

Il tutto dovrà ovviamente passare da una revisione del regolamento che riguarda il Mercato annonario, tema sul quale spesso si è discusso nel corso degli anni e su cui l'amministrazione e le associazioni stanno lavorando, cercando di ultimare le pratiche nel tempo più rapido possibile. Nel frattempo, resta aperto il confronto, con l’auspicio che questa sia finalmente l’occasione giusta per voltare pagina. Perché, come affermato più volte dai promotori, “senza una soluzione concreta, il Mercato difficilmente potrà sopravvivere”.